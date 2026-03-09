באיראן הודו רשמית: המנהיג העליון החדש נפצע במהלך המלחמה

הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע במהלך המלחמה. על פי הדיווחים, במהלך השידור שבו הוכרז כי חמינאי נטל לידיו את הנהגת המדינה, ציינו המגישים כי הוא נחשב ל"ג'אנבאז" – כינוי באיראן לאנשים שנפצעו מפעולת אויב.

לפי כלי התקשורת הממלכתי האיראני, הפציעה התרחשה במהלך המלחמה הנוכחית נגד ארה"ב וישראל. עם זאת, הטלוויזיה הממלכתית לא מסרה פרטים נוספים על נסיבות הפציעה או על חומרתה.

מוג'תבא חמינאי לא הופיע בפומבי מאז תחילת המלחמה, והודעת כלי התקשורת הממלכתיים על עלייתו לתפקיד המנהיג העליון של איראן פורסמה במהלך הלילה.

ההערכה המרכזית היא שהוא נפצע במתקפה לחיסולו של אביו עלי חמינאי, שבה נהרגו גם אימו ורעייתו.

עם זאת, לפי דיווח של סקיי ניוז, לא ברור אם הפציעה של חמינאי אכן נגרמה במהלך המלחמה הנוכחית. אחד הפרשנים העריך כי ייתכן שהפציעות שאליהן מתייחסים מקורן עוד בתקופת שירותו במהלך מלחמת איראן–עיראק בשנות השמונים.