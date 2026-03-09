טראמפ מטיל פצצה: "המלחמה די גמורה, לא נשאר להם כלום"

בריאיון שהעניק הערב (שני) לרשת CBS טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים בקרוב.

"אני חושב שהמלחמה כמעט גמורה", התבטא הנשיא. לדבריו, "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר". הוא אמר כי ארה"ב מקדימה "הרבה מאוד" את מסגרת הזמן הראשונית שקבעו, של בערך ארבעה-חמישה שבועות.

הנשיא הוסיף כי הוא שוקל להשתלט על מצר הורמוז. הוא הזהיר את איראן, ואמר: "הם ירו את כל מה שהיה להם לירות, וכדאי מאוד שהם לא ינסו לעשות שום דבר חכם מדי - אחרת זה יהיה הסוף של המדינה הזאת".

טראמפ נשאל על מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש, ואמר: "אין לי שום מסר עבורו, כלום". הוא הוסיף ש"יש לו בראש מישהו שיוכל להחליף אותו".

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר ליועציו כי יתמוך בחיסולו של מוג'תבא ח'אמנאי אם הוא לא יסכים לשתף פעולה עם דרישות ארה"ב, למשל בסיום תוכנית הגרעין של איראן.