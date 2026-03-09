כיכר השבת
הצהרה דרמטית

טראמפ מטיל פצצה: "המלחמה די גמורה, לא נשאר להם כלום"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים בקרוב | לדבריו, "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר" | טראמפ נשאל על מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש, ואמר: "אין לי שום מסר עבורו, כלום" (בעולם)

ההצהרה של טראמפ

בריאיון שהעניק הערב (שני) לרשת CBS טען נשיא דונלד טראמפ כי המלחמה נגד עשויה להסתיים בקרוב.

"אני חושב שהמלחמה כמעט גמורה", התבטא הנשיא. לדבריו, "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר". הוא אמר כי ארה"ב מקדימה "הרבה מאוד" את מסגרת הזמן הראשונית שקבעו, של בערך ארבעה-חמישה שבועות.

הנשיא הוסיף כי הוא שוקל להשתלט על מצר הורמוז. הוא הזהיר את איראן, ואמר: "הם ירו את כל מה שהיה להם לירות, וכדאי מאוד שהם לא ינסו לעשות שום דבר חכם מדי - אחרת זה יהיה הסוף של המדינה הזאת".

נשאל על מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש, ואמר: "אין לי שום מסר עבורו, כלום". הוא הוסיף ש"יש לו בראש מישהו שיוכל להחליף אותו".

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר ליועציו כי יתמוך בחיסולו של מוג'תבא ח'אמנאי אם הוא לא יסכים לשתף פעולה עם דרישות ארה"ב, למשל בסיום תוכנית הגרעין של איראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר