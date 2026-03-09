מימין הנשיא טראמפ, משמאל הספורטאיות שסירבו לשיר את ההמנון ( צילום: הבית הלבן, רשתות חברתיות )

שר הפנים של אוסטרליה, טוני ברק, הודיע הערב (שני) כי הוחלט לאפשר לחמש שחקניות מנבחרת הכדורגל הנשים של איראן להישאר במדינה ולקבל מקלט מדיני. ההחלטה מגיעה לאחר שהשחקניות ביקשו מקלט בעקבות חששות לחייהן באיראן, ולאחר התערבות אישית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"גם שאר השחקניות רשאיות להישאר באוסטרליה אם ירצו בכך", הבהיר שר הפנים האוסטרלי בהצהרתו. המהלך מסיים שעות של מתח דיפלומטי והומניטרי סביב גורלן של השחקניות, שסירבו לשיר את ההמנון האיראני במהלך טורניר גביע אסיה שהתקיים באוסטרליה, ושידרו לאחר מכן אותות מצוקה. טראמפ: "ראש הממשלה עושה עבודה טובה" נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם מוקדם יותר ברשת החברתית שבבעלותו כי שוחח עם ראש ממשלת אוסטרליה בנוגע למצבן של השחקניות. "שוחחתי זה עתה עם ראש ממשלת אוסטרליה, בנוגע לנבחרת הנשים הלאומית של איראן בכדורגל. הוא מטפל בזה! חמש כבר טופלו, והשאר בדרך", כתב הנשיא. באיראן הודו רשמית: המנהיג העליון החדש נפצע במהלך המלחמה אריה רוזן | 21:23 טראמפ הוסיף והתייחס לדילמה שעומדת בפני חלק מהשחקניות: "עם זאת, חלק מהן מרגישות שהן חייבות לחזור משום שהן מודאגות לביטחון משפחותיהן, כולל איומים על בני משפחה אם לא יחזרו". הנשיא סיים את דבריו בציון: "בכל מקרה, ראש הממשלה עושה עבודה טובה מאוד בהתמודדות עם המצב הרגיש למדי הזה. אלוקים יברך את אוסטרליה!".

הנבחרת מסמנת לפי דיווחים אותות מצוקה מהאוטובוס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

"בוגדות בזמן מלחמה"

המשבר החל כאשר שחקניות נבחרת איראן סירבו לשיר את ההמנון הלאומי במהלך טורניר גביע אסיה, זמן קצר לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בידי ישראל. המעשה נתפס כהתרסה פומבית נגד המשטר בטהראן, ובתקשורת הממלכתית האיראנית כינו את השחקניות "בוגדות בזמן מלחמה".

על פי דיווחים, בעת שחזרו השחקניות באוטובוס לאיראן, הן נראו מבצעות דרך חלונות האוטובוס מחוות יד המזוהה בעולם כסימן מצוקה, המכונה אות SOS. העיתונאית והפעילה האיראנית-אמריקנית מסיח אלינז'אד פרסמה קריאה למדינות המערב לפעול להגנת השחקניות, בטענה כי החזרתן לאיראן עלולה לסכן אותן. מאוחר יותר טראמפ עצמו הצטרף לקריאה.