לאחר יירוט טיל איראני נוסף מעל שטח טורקיה, בלוגרים העוסקים בתחום הביטחוני משערים כי הטיל ששוגר כוון למעשה לבסיס האווירי האמריקאי באינג'ירליק שבדרום מזרח טורקיה, וכי לא היה מדובר בשגגה או בטעות ניווט כפי שטענו האיראנים בעבר.

משרד ההגנה הטורקי אישר כי שברי טיל נחתו במחוז גזיאנטפ שבדרום מזרח המדינה, ללא נפגעים. אולם מומחים ביטחוניים מצביעים על כך שמיקום נפילת השברים נמצא בדיוק על המסלול הישיר מאיראן לבסיס אינג'ירליק - עובדה המחזקת את ההערכה כי מדובר בתקיפה מכוונת ולא בשגגה.

בנוסף, על פי ניתוח שרידי המיירט שפורסמו ברשתות החברתיות, ארצות הברית השתמשה בטיל מסוג SM-3 - אחד המיירטים המתקדמים והיקרים ביותר שבארסנל שלה - כדי לנטרל את האיום האיראני.

עלותו של מיירט מסוג זה נאמדת בכ-11 מיליון דולר, והוא משמש בדרך כלל ליירוט מחוץ לאטמוספרה, בדומה למערכת חץ 3 הישראלית. ככל הנראה האמריקאים לא היו משתמשים בטיל כל כך יקר מבלי שיהווה איום ישיר על בסיס.

נקודת מוצא מרכזית לפעילות

בסיס אינג'רליק, הממוקם סמוך לעיר אדנה, משמש כנקודת מוצא מרכזית לפעילות חיל האוויר האמריקאי במזרח התיכון. התקיפה האיראנית, אם אכן כוונה לבסיס זה, מהווה הסלמה משמעותית במתיחות האזורית.

מדובר בתקרית השנייה בתוך שבוע שבה טיל איראני חודר למרחב האווירי הטורקי. בתקרית הקודמת, מערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו טיל בליסטי נוסף ששוגר מאיראן, כאשר שברי היירוט נפלו במחוז דורטיול שבנפת הטאי.

באנקרה הדגישו בתגובה כי "יינקטו כל הצעדים הדרושים" נגד כל איום על שטחה ועל המרחב האווירי של טורקיה. עם זאת, העובדה שמדובר בתקיפה פוטנציאלית של בסיס אמריקאי מעמידה את טורקיה במצב עדין במיוחד, בהיותה חברה בנאט"ו מצד אחד ובעלת יחסים מורכבים עם איראן מצד שני.