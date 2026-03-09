הבית הלבן פרסם לפני זמן קצר (שני) ברשתות החברתיות, תיעודים מהתקיפות שביצע צבא ארצות הברית עד כה באיראן.

התקיפות שפורסמו על ידי הבית הלבן, הן מאז החל מבצע שאגת הארי ורואים בו את הפעילות הצבאית העוצמתית.

בתיעודים נראים המטוסים של הצבא, הטילים, מערכות ההגנה ותמונות המחוסלים האיראניים, שחוסלי בידי ארה"ב וישראל.

"משטר זה ילמד בקרוב שאף אחד לא צריך לערער על כוחם ועוצמתם של כוחות הצבא של ארצות הברית", נכתב בציוץ ברשת X שבו הובא הסרטון.