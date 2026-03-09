כיכר השבת
"עוצמת צבא ארה"ב"

מרהיב: הבית הלבן מפרסם תיעודים מהתקיפות באיראן ומתחייב: "ילמדו בקרוב"

"משטר זה ילמד בקרוב שאף אחד לא צריך לערער על כוחם ועוצמתם של כוחות הצבא של ארצות הברית", פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות של הבית הלבן, עם תיעוד מהתקיפות באיראן | צפו (חדשות מלחמה)

היעוד שפורסם בחשבון הרשמי
צילום: טוויטר של הבית הלבן
היעוד שפורסם בחשבון הרשמי (צילום: טוויטר של הבית הלבן)

הבית הלבן פרסם לפני זמן קצר (שני) ברשתות החברתיות, תיעודים מהתקיפות שביצע צבא ארצות הברית עד כה ב.

התקיפות שפורסמו על ידי הבית הלבן, הן מאז החל ורואים בו את הפעילות הצבאית העוצמתית.

בתיעודים נראים המטוסים של הצבא, הטילים, מערכות ההגנה ותמונות המחוסלים האיראניים, שחוסלי בידי ארה"ב וישראל.

"משטר זה ילמד בקרוב שאף אחד לא צריך לערער על כוחם ועוצמתם של כוחות הצבא של ארצות הברית", נכתב בציוץ ברשת X שבו הובא הסרטון.

