מחלקת החנינות במשרד המשפטים השלימה היום (שני) את הכנת חוות הדעת המקצועית באשר לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקים בהם הוא מואשם.

במקביל, שר המשפטים יריב לוין העביר את הטיפול בעניין החנינה לשר עמיחי אליהו. על פי הדיווחים, הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה נחרצת הקובעת כי שר המשפטים יריב לוין מנוע מלחתום על ההמלצה לנשיא המדינה בעניין בקשת החנינה. הדרישה לפסילה נבעה מטענה לניגוד עניינים משמעותי - היותו של לוין מקורב לראש הממשלה וחבר במפלגת הליכוד, לצד העובדה כי מסר עדות במסגרת ההליך המשפטי נגד נתניהו.

בעקבות כך, השר לוין פסל את עצמו כאמור מהטיפול בתיק והעביר את הסמכויות בנושא לשר אחר בממשלה - השר עמיחי אליהו. צעד זה מאפשר את המשך קידום ההליך ללא מכשולים משפטיים.

ההתפתחות מגיעה לאחר שבועות ארוכים של המתנה, בהם הייעוץ המשפטי לממשלה עיכב את קידום התיק. הנשיא טראמפ הפעיל לחץ כבד על הנשיא הרצוג בעניין זה, ואף תקף אותו בחריפות על כך שטרם העניק חנינה לראש הממשלה.