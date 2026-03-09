כיכר השבת
חוות הדעת על החנינה הושלמה | זה המהלך שביצע לוין נגד היועמ"שית

מחלקת החנינות במשרד המשפטים השלימה את הכנת חוות הדעת בבקשת החנינה של ראש הממשלה • שר המשפטים לוין העביר את הטיפול בעניין לשר עמיחי אליהו | התפתחות משמעותית בהליך (פוליטי)

נתניהו מימין, טראמפ משמאל (צילום: צפריר אבוהב\פלאש90, הבית הלבן)

מחלקת החנינות במשרד המשפטים השלימה היום (שני) את הכנת חוות הדעת המקצועית באשר לבקשת החנינה של ראש הממשלה בתיקים בהם הוא מואשם.

במקביל, שר המשפטים יריב לוין העביר את הטיפול בעניין החנינה לשר עמיחי אליהו. על פי הדיווחים, הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש עמדה נחרצת הקובעת כי שר המשפטים יריב לוין מנוע מלחתום על ההמלצה לנשיא המדינה בעניין בקשת החנינה. הדרישה לפסילה נבעה מטענה לניגוד עניינים משמעותי - היותו של לוין מקורב לראש הממשלה וחבר במפלגת הליכוד, לצד העובדה כי מסר עדות במסגרת ההליך המשפטי נגד נתניהו.

בעקבות כך, השר לוין פסל את עצמו כאמור מהטיפול בתיק והעביר את הסמכויות בנושא לשר אחר בממשלה - השר עמיחי אליהו. צעד זה מאפשר את המשך קידום ההליך ללא מכשולים משפטיים.

ההתפתחות מגיעה לאחר שבועות ארוכים של המתנה, בהם הייעוץ המשפטי לממשלה עיכב את קידום התיק. הפעיל לחץ כבד על בעניין זה, ואף תקף אותו בחריפות על כך שטרם העניק חנינה לראש הממשלה.

הנשיא יצחק הרצוג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

"מכבד את טראמפ"

בריאיון שהעניק הרצוג לאחרונה לרשת פוקס ניוז, הוא אמר כי "הכל על השולחן", אך הבהיר שעל ההליך להיעשות בהתאם לחוק הישראלי. "אני מכבד את טראמפ באמת, ומקבל את דבריו בהערכה ואהבה, אבל בעת שמדובר על עניין פנימי של ישראל, אני מחויב לחוק הישראלי", הבהיר הנשיא.

כעת, לאחר שמחלקת החנינות השלימה את חוות הדעת והשר לוין העביר את הטיפול לשר אליהו, צפוי ההליך להתקדם בשבועות הקרובים.

1
צדק הוא שם של כוכב! החזק הוא הצודק השמאל מאוד נחלש הוא שוחר צדק ונלחם בחזקים רק" הפעם" לא ככ הולך לו ,,
הצדיק

