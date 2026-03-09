ימים אחדים לאחר פציעת בנו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לתקרית הפציעה ומספר על מצבו הרפואי. בניה חברון, בנו של השר, נפצע ביום שישי מפגיעת טיל בגבול לבנון והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בתקרית בחזית הצפונית נפצעו חיילים נוספים שמצבם קשה.

השר כתב: "ביום שישי האחרון מחבלים שיגרו פצצת מרגמה אל עבר לוחמי גבעתי בגבול הלבנון, ושמונה חיילים נפצעו. אחד מהם הוא בני האהוב - בניה חברון".

השר מספר כי "רסיסים חדרו לגבו ולבטנו, הוא הובהל לבית החולים, ורק שם גילינו את הנס הגדול שנעשה לנו. בחסדי ה' אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן שאם חלילה היה נפגע המצב היה חמור בהרבה".

סמוטריץ' הוסיף: "משפחתי ואני רוצים לומר תודה ענקית לכל מי שדאג, התקשר, התפלל או שאל בשלומו. התרגשנו מאוד מהחיבוק הגדול של כל עם ישראל. אנחנו מבקשים להודות לצוותים הרפואיים שטיפלו ומטפלים בו, לצה"ל וחטיבת גבעתי ומפקדיה שמלווים ודואגים, לארגונים ומתנדבים שמאירים פנים, מסייעים ומעודדים, ולמשפחות הנהדרות שלנו שנמצאות איתנו בימים האלה".

באשר למצבו של בנו כתב השר סמוטריץ': "בניה ברוך השם חזק ונחוש, ובעזרת ה' לאחר שיקום וטיפול מסור הוא יבריא וישוב לאיתנו ולצה"ל. לצערנו, יש עוד מספר חברים שלו שנפצעו באורח קשה וכולנו מתפללים לשלומם יחד עם כל פצועי צה״ל הגיבורים".

סמוטריץ' הוסיף וכתב: "בשנתיים וחצי האחרונות אני יושב בקבינט ובפורומים המובילים את המלחמה בחיל ורעדה. מודע לכך שכל החלטה היא עניין של חיים ומוות. לא רק של ילדיי שבחזית אלא של כל חיילינו היקרים שאני רואה בכולם כמו בניי. מה שמונח מול עיניי תמיד זה רק טובת המדינה".

לסיום כתב, "מחירי המלחמה לא פשוטים לכולנו, אך האמונה בצדקת הדרך, הניצחון על אויבינו ועתיד עם ישראל כולו הם הנותנים לנו תקווה וכח. שנהיה ראויים לדור הגבורה והניצחון הזה. יחד בעזרת השם, בגבורה, בנחישות ובעוצמה ננצח.