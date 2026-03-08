יהי זכרו ברוך נפגע מאש חיזבאללה: זה החייל ששירת בחיל הנדסה ונרצח בתקרית לילה קשה היה הלילה האחרון בגבול הצפון, כאשר שני חיילים נפגעו מאש חיזבאללה. אחד מהם, הוא בן העדה הדרוזית מצפון הארץ, שחבריו פורסמו בתקשורת את שמו ופרטיו (חדשות מלחמה)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 12:27