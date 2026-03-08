כיכר השבת
נפגע מאש חיזבאללה: זה החייל ששירת בחיל הנדסה ונרצח בתקרית

לילה קשה היה הלילה האחרון בגבול הצפון, כאשר שני חיילים נפגעו מאש חיזבאללה. אחד מהם, הוא בן העדה הדרוזית מצפון הארץ, שחבריו פורסמו בתקשורת את שמו ופרטיו (חדשות מלחמה)

מאהר חטאר (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

צה"ל הודיע בצאת השבת\ כי שני לוחמים בחטיבת גבעתי נפצעו בסוף השבוע באורח בינוני מירי נ"ט בדרום . כעת (ראשון) מדווח על הרוג ראשון משורות צה"ל מאז החל .

בפוסט שכתב פעיל דרוזי ברשתות החברתיות נכתב: "בצער וביגון רב אנו מודיעים על נפילתו של הגיבור, מאהר חטאר, בן של העדה הדרוזית, אשר נפגע מאש בלבנון".

עוד נכתב: "מאהר ז״ל שירת בחיל ההנדסה. מאהר הינו החלל הראשון במלחמה זאת, והראשון ממג׳דל שמס".

לסיום ההודעה כתב הפעיל החברתי תנחומים למשפחה: "אנו משתתפים בצער ההורים והמשפחה, יהי זכרו ברוך".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

