נפגע מאש חיזבאללה: זה החייל ששירת בחיל הנדסה ונרצח בתקרית

צה"ל הודיע בצאת השבת\ כי שני לוחמים בחטיבת גבעתי נפצעו בסוף השבוע באורח בינוני מירי נ"ט בדרום לבנון. כעת (ראשון) מדווח על הרוג ראשון משורות צה"ל מאז החל מבצע שאגת הארי.
בפוסט שכתב פעיל דרוזי ברשתות החברתיות נכתב: "בצער וביגון רב אנו מודיעים על נפילתו של הגיבור, מאהר חטאר, בן של העדה הדרוזית, אשר נפגע מאש חיזבאללה בלבנון".
עוד נכתב: "מאהר ז״ל שירת בחיל ההנדסה. מאהר הינו החלל הראשון במלחמה זאת, והראשון ממג׳דל שמס".
לסיום ההודעה כתב הפעיל החברתי תנחומים למשפחה: "אנו משתתפים בצער ההורים והמשפחה, יהי זכרו ברוך".
