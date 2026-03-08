כתב רשת כתב רשת CNN מתעד את הגשם החומצי - צילום: רשתות חברתיות כתב רשת כתב רשת CNN מתעד את הגשם החומצי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28 כתב רשת כתב רשת CNN מתעד את הגשם החומצי ( צילום: רשתות חברתיות )

הלילה (מוצ"ש) שבו התקיפה הישראלית ריסקה את שאלטר הנפט איראני הותיר אחריו לא רק הריסות ולהבות ענק, אלא גם תופעה אקלימית מאיימת שצובעת את רחובות הבירה בשחור. בעקבות התקיפות העוצמתיות של חיל האוויר במסגרת מבצע "שאגת הארי" נגד מתקני נפט וגז אסטרטגיים, החל לרדת באיראן גשם חומצי מסוכן.

התקיפות כוונו ללב תעשיית האנרגיה האיראנית, ביניהן מאגר הדלק שהראן, בית הזיקוק שהר ריי ומאגרים בכרג' וב"דרום פארס". כמות אדירה של תוצרי בעירה נפלטה לאטמוספירה כתוצאה מהשריפות המשתוללות, אשר האירה את שמי טהרן ב"אור יקרות" של בארות נפט בוערות. חומרים אלו הגיבו עם הלחות שבאוויר ויצרו חומצות קטלניות שצנחו חזרה אל הקרקע יחד עם מי הגשמים.

כתב של רשת טלוויזיה איראנית מדווח על תקיפות מקורות הנפט - צילום: רשתות חברתיות כתב של רשת טלוויזיה איראנית מדווח על תקיפות מקורות הנפט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35 כתב של רשת טלוויזיה איראנית מדווח על תקיפות מקורות הנפט ( צילום: רשתות חברתיות )

כתב רשת CNN, שתיעד את המתרחש בלב הבירה האיראנית, סיפק עדות מצמררת למחיר הסביבתי של התקיפות. בסרטון שפורסם, נראה הכתב כשהוא מצביע על המים הזורמים ברחובות. "אפשר לראות שמי הגשם הם למעשה שחורים ורוויים", הוא מתאר בעודו עומד תחת המטר הכבד, "זה נראה כאילו הם מלאים בנפט". המפלצת שמסרבת לפרוש | ה-B-52 כותב מחדש את כללי המלחמה בשמי איראן דני שפיץ | 13:12 "כמעט נחנקתי": הרגע המביך של פוטין בסרטון לכבוד 'יום האשה' דני שפיץ | 11:48 הכתב המשיך ותיעד כיצד המים השחורים זורמים במורד הרחובות, ערבוב של משקעים אטמוספריים עם תוצרי התקיפה. "זה מה שיורד הבוקר על הבירה האיראנית אחרי שהתקיפות הללו התרחשו", הוא מוסיף, "מין גשם מלא בנפט".

מתקפת הנפט באיראן - צילום: רשתות חברתיות מתקפת הנפט באיראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41 מתקפת הנפט באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

מעבר למפגע הסביבתי, התמונות של נפט הזורם לביוב ושריפות הבוערות ברחובות טהרן ממחישות את עומק הפגיעה ב"עורק החיים" של המשטר. איראן, המחזיקה בעתודות הנפט השלישיות בגודלן בעולם, נאלצת כעת לראות את הנכס היקר ביותר שלה הופך לעמוד אש ולגשם שחור ששוטף את עיר הבירה.