כיכר השבת
לאחר שקט ממושך

מחריפים את הטון: החות'ים צפויים להצטרף למערכה - זה היעד שסימנו

הכוחות החות’ים מתימן טרם נכנסו למלחמה באיראן, אך בימים האחרונים החריפו את הרטוריקה שלהם בתמיכה בטהראן | "ככל שהמלחמה נמשכת יותר, כך גדל הסיכוי שהם יתערבו", הסבירה מומחית לענייני תימן (בעולם)

הכוחות החות'ים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הכוחות החות’ים מתימן טרם נכנסו למלחמה ב, אך בימים האחרונים החריפו את הרטוריקה שלהם בתמיכה בטהראן.

מנהיג התנועה, עבד אל-מלכ אל-חות'י, הצהיר כי הם מוכנים להיכנס למלחמה נגד וישראל אם יהיה בכך צורך. "באשר להסלמה צבאית ופעולה, האצבעות שלנו על ההדק, מוכנים להגיב בכל רגע אם ההתפתחויות ידרשו זאת", אמר אל־חות’י ביום חמישי.

לדברי נדווה אל דוסארי, מומחית ל וחברת מחקר במכון המזרח התיכון שהתראיינה לרשת 'פוקס ניוז', הסיבה שהחות’ים עדיין לא התערבו היא שהם הקו האחרון של ההתנגדות בציר. במיוחד לאחר ששאר חברי הציר נפגעו.

אל דוסארי, שכתבה רבות על החות’ים ותימן, מסרה: "אני חושבת שהחות’ים יתערבו בשלב מסוים. ככל שהמלחמה נמשכת יותר, כך גדל הסיכוי שהם יתערבו". לדבריה, "מה שהחות’ים רוצים לעשות – והם מחכים לכך כבר זמן מה – הוא לתקוף את הסעודים. אם הסעודים יתערבו, החות’ים ימצאו סיבה לתקוף אותם."

מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אל דוסארי ציינה סיבה נוספת לכך שהחות’ים טרם הצטרפו למלחמה: זה לא משרת את האינטרס של משמרות המהפכה האיראניים "לגרור את החות’ים למלחמה אובדנית". לדבריה, "אם המשטר האיראני יתמוטט ואם יוקם משטר חדש, אני חושבת שמשמרות המהפכה יתארגנו מחדש בתימן או בסומליה. תימן היא בעלת ברית משמעותית".

היא הוסיפה כי טקטיקת איראן כעת היא להאריך את המלחמה ולהרחיבה בכל האזור ולהפעיל לחץ נוסף על ארצות הברית.

החות’ים פגעו בעבר בכלי שיט מסחריים בים סוף, וכן ביצעו ירי ממושך לעבר ישראל. במאי 2025, הודיע כי ארצות הברית תפסיק את קמפיין ההפצצות האוויריות נגד החות’ים, משום שהם "לא רוצים להילחם". "הם פשוט לא רוצים, ואנחנו נכבד זאת. נעצור את ההפצצות", אמר אז טראמפ.

לאחר הודעת הנשיא, החות’ים לא תקפו יותר אוניות אמריקאיות. "הם יודעים שטראמפ לא מתלוצץ. הם יודעים שהם יסבלו השלכות", סיכמה אל דוסארי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר