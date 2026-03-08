הכוחות החות'ים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הכוחות החות’ים מתימן טרם נכנסו למלחמה באיראן, אך בימים האחרונים החריפו את הרטוריקה שלהם בתמיכה בטהראן.

מנהיג התנועה, עבד אל-מלכ אל-חות'י, הצהיר כי הם מוכנים להיכנס למלחמה נגד ארצות הברית וישראל אם יהיה בכך צורך. "באשר להסלמה צבאית ופעולה, האצבעות שלנו על ההדק, מוכנים להגיב בכל רגע אם ההתפתחויות ידרשו זאת", אמר אל־חות’י ביום חמישי. לדברי נדווה אל דוסארי, מומחית לתימן וחברת מחקר במכון המזרח התיכון שהתראיינה לרשת 'פוקס ניוז', הסיבה שהחות’ים עדיין לא התערבו היא שהם הקו האחרון של ההתנגדות בציר. במיוחד לאחר ששאר חברי הציר נפגעו. אל דוסארי, שכתבה רבות על החות’ים ותימן, מסרה: "אני חושבת שהחות’ים יתערבו בשלב מסוים. ככל שהמלחמה נמשכת יותר, כך גדל הסיכוי שהם יתערבו". לדבריה, "מה שהחות’ים רוצים לעשות – והם מחכים לכך כבר זמן מה – הוא לתקוף את הסעודים. אם הסעודים יתערבו, החות’ים ימצאו סיבה לתקוף אותם."

מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אל דוסארי ציינה סיבה נוספת לכך שהחות’ים טרם הצטרפו למלחמה: זה לא משרת את האינטרס של משמרות המהפכה האיראניים "לגרור את החות’ים למלחמה אובדנית". לדבריה, "אם המשטר האיראני יתמוטט ואם יוקם משטר חדש, אני חושבת שמשמרות המהפכה יתארגנו מחדש בתימן או בסומליה. תימן היא בעלת ברית משמעותית".

היא הוסיפה כי טקטיקת איראן כעת היא להאריך את המלחמה ולהרחיבה בכל האזור ולהפעיל לחץ נוסף על ארצות הברית.

החות’ים פגעו בעבר בכלי שיט מסחריים בים סוף, וכן ביצעו ירי ממושך לעבר ישראל. במאי 2025, טראמפ הודיע כי ארצות הברית תפסיק את קמפיין ההפצצות האוויריות נגד החות’ים, משום שהם "לא רוצים להילחם". "הם פשוט לא רוצים, ואנחנו נכבד זאת. נעצור את ההפצצות", אמר אז טראמפ.

לאחר הודעת הנשיא, החות’ים לא תקפו יותר אוניות אמריקאיות. "הם יודעים שטראמפ לא מתלוצץ. הם יודעים שהם יסבלו השלכות", סיכמה אל דוסארי.