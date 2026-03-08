טראמפ וסטארמר בביקורו של נשיא ארה"ב באנגליה ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוחחו היום (ראשון) אחר הצהריים על המלחמה מול איראן, יממה לאחר שטראמפ תקף את סטארמר ברשתות החברתיות והאשים אותו כי בריטניה מצטרפת ללחימה "רק לאחר שארצות הברית כבר ניצחה".