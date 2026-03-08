נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוחחו היום (ראשון) אחר הצהריים על המלחמה מול איראן, יממה לאחר שטראמפ תקף את סטארמר ברשתות החברתיות והאשים אותו כי בריטניה מצטרפת ללחימה "רק לאחר שארצות הברית כבר ניצחה".
מלשכת ראש הממשלה הבריטי נמסר כי בשיחה דנו השניים בהתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ובשיתוף הפעולה הצבאי בין בריטניה לארצות הברית, הכולל שימוש בבסיסי חיל האוויר המלכותי הבריטי לצורך תמיכה בהגנה העצמית הקולקטיבית של שותפותיהן באזור.
עוד נמסר כי סטארמר הביע תנחומים בפני טראמפ והעם האמריקני בעקבות מותם של שישה חיילים אמריקנים במהלך הלחימה. בלשכתו הוסיפו כי שני המנהיגים הביעו תקווה לשוחח שוב בקרוב.
השיחה התקיימה לאחר שטראמפ מתח ביקורת חריפה על סטארמר יום קודם לכן, בשל העובדה שלטענתו בריטניה לא סיפקה תמיכה צבאית מוקדם יותר.
בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב כי בריטניה, שהייתה לדבריו "בעלת ברית גדולה ואולי הגדולה מכולן", רק כעת שוקלת ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון.
טראמפ הוסיף כי מבחינתו אין עוד צורך בכך וכי ארצות הברית אינה זקוקה למי שמצטרף למלחמות לאחר שכבר ניצחה בהן.
