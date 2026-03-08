מפתיע? כך הגיבה השרה לביטחון המולדת לאחר שפוטרה ע"י טראמפ

במהלך פסגת "מגן האמריקות" שנערכה בפלורידה, הודתה שרת ביטחון המולדת היוצאת של ארצות הברית, קריסטי נואם, לנשיא דונלד טראמפ על כך שמינה אותה לתפקיד חדש שנוצר במיוחד עבורה, לאחר שהודחה מתפקידה בראש המחלקה לביטחון המולדת.

נואם, שעוברת לתפקיד החדש של שליחה מיוחדת למיזם "מגן האמריקות", לא הפגינה טינה כלפי הנשיא ואמרה כי היא גאה בעבודתה במשרד לביטחון המולדת. לדבריה, בתקופת כהונתה הצליח המשרד לאבטח את הגבול ולהסיר איומים על ביטחון הציבור. בדבריה בפסגה אמרה בין השאר: "אני רוצה להודות לנשיא על יצירת התפקיד הזה ועל כך שנתן לי את הכבוד וההזדמנות לשרת כשליחה מיוחדת לאזור הזה, לחצי הכדור המערבי. מגן האמריקות יהיה דוגמה עוצמתית לשאר העולם למה שאפשר להשיג". הודחה לאחר עימותים פנימיים זעם בארה"ב: אשתו של ממדאני הביעה תמיכה בטבח השבעה באוקטובר אריה רוזן | 14:07 בגידה בשידור חי: כך מתנערת רוסיה מבת בריתה איראן בשעתה הקשה דני שפיץ | 14:40 טראמפ הודיע בשבוע שעבר כי נואם תעבור לתפקיד החדש לאחר שקיצר את כהונתה במשרד לביטחון המולדת. היא הודחה מתפקידה כאחראית על מדיניות ההגירה של ארצות הברית לאחר תקופה סוערת שהתאפיינה בעימותים פנימיים ובשני שימועים טעונים בקונגרס, שבהם אף כמה מחברי המפלגה הרפובליקנית מתחו עליה ביקורת בנוגע להתנהלותה, כולל קמפיין פרסומי שלטענתה אושר על ידי הנשיא.

נואם מימין, טראמפ משמאל ( צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן )

נואם הציגה את היוזמה החדשה כניסיון להרחיב את שיתוף הפעולה הביטחוני בגבולות מעבר לארצות הברית. לדבריה, "האופן שבו אנו משתפים פעולה סביב הערכים המשותפים שלנו של חירות, דמוקרטיה, בטיחות וביטחון יהיה אור גדול עבור כל מי שרוצה להיות יותר דומה לנו".

נואם, שכיהנה בעבר כחברת קונגרס וכמושלת מדינת דרום דקוטה לפני שמונתה לשרת ביטחון המולדת, הגנה על הישגיה בתחום אכיפת ההגירה בשנה האחרונה. לדבריה, "בשנה האחרונה כשרת ביטחון המולדת התמקדנו באבטחת הגבול. הפכנו את המדינה שלנו ממדינה שהייתה נתונה לחדירה של אויבים, מיליונים מהם שנכנסו ללא בדיקה מוקדמת, שלא ידענו מי הם ומי מהם מבקש לפגוע בנו".

היא הוסיפה כי הגבול אובטח וכי הממשל התמקד בהרחקת איומים על ביטחון הציבור. לדבריה, "יותר משלושה מיליון בני אדם גורשו או הורחקו מארצות הברית בשנה האחרונה".

"גבולות בטוחים שינו הכול עבור המדינה שלנו", סיכמה השרה היוצאת. "עכשיו כשאמריקה בטוחה והגבולות שלנו בטוחים, אנחנו רוצים להתמקד בשכנינו ולעזור גם להם להתמודד עם האתגרים בגבולות שלהם, כדי שגם הם ייהנו מהביטחון שאנחנו נהנים ממנו".