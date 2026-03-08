זעם בארה"ב: אשתו של ממדאני הביעה תמיכה בטבח השבעה באוקטובר

אשתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצבת בימים האחרונים תחת ביקורת רשה לאחר דיווח שלפיו סימנה לייק לפוסט ברשתות החברתיות שטען כי תחקיר של ה'ניו יורק טיימס' על המעשים הקשים שביצע ארגון הטרור חמאס כנגד נשים במהלך מתקפת השבעה באוקטובר הוא "מפוברק".

הדיווח פורסם באתר "דה פרי פרס" ומצטרף לשורה של אינטראקציות שנויות במחלוקת שלה ברשתות החברתיות שנחשפו בימים האחרונים.

דוואג’י, מאיירת שנולדה בארה"ב ומזדהה כסורית, נישאה לממדאני בתחילת 2025. לפי דיווח של האתר "ג’ואיש אינסיידר", בימים שלאחר מתקפת ה-7 באוקטובר היא סימנה לייק גם לכמה פוסטים שנראו כביקורתיים כלפי ישראל.

אחד הפוסטים כלל תמונות של דחפור הפורץ מחסום בין ישראל לרצועת עזה, ותושבי עזה רכובים על גבי רכב של צה"ל שנלכד. על גבי התמונות הופיעו הכיתובים "שוברים את חומות האפרטהייד והכיבוש הצבאי" ו"התנגדות לאפרטהייד מאז 1948", לצד הסיסמה "שינוי מערכתי למען שחרור קולקטיבי".

פוסטים נוספים שאיתם קיימה אינטראקציה כללו קידום הפגנות נגד ישראל, קריאות להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל ופעילות ארגונית של פעילים פוליטיים. אחד הפוסטים שסימנה בלייק כלל גם את הסיסמה "מן הנהר עד הים", שנתפסת כקריאה לחיסולה המלא של מדינת ישראל.

דובר עיריית ניו יורק מסר בתגובה לאתר "ג’ואיש אינסיידר" כי ממדאני היה ברור ועקבי בעמדתו: חמאס הוא ארגון טרור, מתקפת 7 באוקטובר הייתה פשע מלחמה חמור והוא גינה את האלימות הזו באופן חד-משמעי.

כאשר נשאל במסיבת עיתונאים ביום שישי על פעילותה של אשתו ברשתות החברתיות, אמר ממדאני כי היא "אדם פרטי". לדבריו, "אשתי היא אדם פרטי שלא החזיק בתפקיד רשמי בקמפיין שלי או בעירייה. אני נבחרתי לייצג את כל 8.5 מיליון תושבי העיר ניו יורק, ולכן אני רואה באחריותי להשיב על כל שאלה הנוגעת לעמדותיי, למדיניות שלי ולהחלטות שלי".