אשתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצבת תחת ביקורת לאחר שסימנה 'לייק' לפוסט שטען כי התחקיר על המעשים הקשים שביצע ארגון הטרור חמאס כנגד נשים במהלך מתקפת השבעה באוקטובר הוא "מפוברק" | פוסט נוסף בו תמכה כלל את הסיסמה "מן הנהר עד הים", שנתפסת כקריאה לחיסולה המלא של מדינת ישראל (בעולם)
את השם החדש הציע נתניהו בפני השרים ומשתתפי ישיבת הממשלה המיוחדת לרגל ציון שנה אזרחית לארועי ה-7 באוקטובר: "מה שקרה בשבעה באוקטובר לא יקרה שוב" | הוא התייחס לאיום האיראני: "התקפת הנגד שלנו על אויבינו בציר הרשע של איראן היא תנאי הכרחי להבטחת עתידנו ולהבטחת ביטחוננו" (פוליטי)
בהצהרה מיוחדת לרגל שנה אזרחית לטבח שמחת תורה ה-7 באוקטובר, התייחס הנשיא גם למתיחות מול איראן וגרורותיה במזרח התיכון: "לישראל הזכות להגן על עצמה" | סגנית הנשיא והמועמדת לתפקיד האריס: "מה שחמאס עשה אז - היה התגלמות הרוע הצרוף" (מדיני)