"עניין ביטחוני אפשרי"

תיעוד חריג: הנוסעים מרימים ידיים והחיילים פושטים על המטוס - זו הסיבה | צפו

טיסת פנים בארצות הברית נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות עקב איום על פצצה במטוס | לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכולם התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים | צפו בתיעוד החריג (תעופה)

הנוסעים מרימים ידים והחיילים פושטים על המטוס
הנוסעים מרימים ידים והחיילים פושטים על המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הנוסעים מרימים ידים והחיילים פושטים על המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע חריג על המטוס: טיסת פנים בארה"ב של חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס מנאשוויל לפורט לודרדייל נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות באטלנטה בליל שישי האחרון עקב איום על פצצה במטוס.

לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכלל הנוסעים התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים. בסרטון ניתן לראות שהשוטרים החמושים צועקים לנוסע, "קום, בוא נלך, קום!", לפני שאזקו אותו בכוח וגררו את האיש מהמטוס.

לאחר שהנוסע הורד, שאר הנוסעים ישבו במטוס על הקרקע במשך יותר מ-90 דקות. בסופו של דבר, נאמר לנוסעים לרדת מהמטוס וכלבי משטרה בדקו את המזוודות שלהם, לא לפני שחיכו 90 דקות נוספות על גבי אוטובוסים על המסלול.

סאות'ווסט איירליינס מסרה בהצהרתה לאחר האירוע כי המטוס הוסט "כדי להגיב לעניין ביטחוני אפשרי", אך מדיניות החברה אוסרת על החברה לשתף "פרטים ספציפיים של אירועים הקשורים לאבטחה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

