אירוע חריג על המטוס: טיסת פנים בארה"ב של חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס מנאשוויל לפורט לודרדייל נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות באטלנטה בליל שישי האחרון עקב איום על פצצה במטוס.

לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכלל הנוסעים התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים. בסרטון ניתן לראות שהשוטרים החמושים צועקים לנוסע, "קום, בוא נלך, קום!", לפני שאזקו אותו בכוח וגררו את האיש מהמטוס.

לאחר שהנוסע הורד, שאר הנוסעים ישבו במטוס על הקרקע במשך יותר מ-90 דקות. בסופו של דבר, נאמר לנוסעים לרדת מהמטוס וכלבי משטרה בדקו את המזוודות שלהם, לא לפני שחיכו 90 דקות נוספות על גבי אוטובוסים על המסלול.

סאות'ווסט איירליינס מסרה בהצהרתה לאחר האירוע כי המטוס הוסט "כדי להגיב לעניין ביטחוני אפשרי", אך מדיניות החברה אוסרת על החברה לשתף "פרטים ספציפיים של אירועים הקשורים לאבטחה".