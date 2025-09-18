חדשות תעופה

נוסעים שהיו על סיפון מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס שפונה בבהלה לאחר שריפה במנוע בחודש מרץ האחרון, תובעים את החברה בגין "רשלנות והתנהגות בוטה" | התביעה מאשימה את החברה ברשלנות, לא רק בתחזוקה, אלא גם באופן שבו הטייסים טיפלו ברעידות המנוע, כמו כן הטייסים היו צריכים להכריז מיד על מצב חירום, לפנות לשירותי כיבוי אש בשדה התעופה ולהחזיר את הטיסה חזרה לקולורדו (תעופה)
טיסה שהתקרבה לנחיתה בשדה התעופה נפוליאון בונפרטה באז'קסיו בצרפת, גילתה כי אורות המסלול כבויים ומגדל הפיקוח לא מגיב | הניסיונות החוזרים ליצור קשר עם מגדל הפיקוח לא נענו, מאוחר יותר התברר שהסיבה היא שהבקר התורן נרדם | משך העיכוב באוויר היה למעלה משעה (תעופה)
בצעד תקדימי חברת 'אל על' ביקשה מהזמר הישראלי פאר טסי להופיע באירועי החברה שנערכו השבוע - ללא זמרות ליווי "כדי לא לפגוע ברגשות חרדים בקהל" | גורמים באל על אמרו כי "האירוע היה מוצלח מאוד ושכל האורחים נהנו" (תעופה)
חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, מודיעה היום כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד | לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך ינואר-אוגוסט 2025 טסו לסמרקנד 16,286 ישראלים, גידול של 148 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (תעופה)
סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותי האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים - ואלו עוררו מהומה | ההנחיות החדשות כוללות הגבלות על סוגי המשקאות של צוות האוויר ואפילו אלו פרטי לבוש מותרים לשימוש (תעופה)
חברת התעופה הסינית צ'יינה איסטרן איירליינס תשבור בקרוב את השיא לטיסה הישירה הארוכה בעולם, עם תוכניות להשקת קו חדש בין שנגחאי לבואנוס איירס, טיסת הלוך תימשך 26 שעות וטיסת חזור תימשך 29 שעות | נכון להיום הטיסה הארוכה בעולם היא בין סינגפור לניו יורק במשך 19 שעות (תעופה)
חברת התעופה הרומנית AnimaWings מודיעה על פתיחת קו טיסות סדיר חדש בין תל אביב לבוקרשט, שיחל לפעול בערב חג הסוכות | החברה, שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים (תעופה)
כחודש אחרי שחזרה לפעול בישראל וברקע הדיווחים על מגעים מתקדמים להקמת בסיס של החברה בנתב"ג, חברת הלואו-קוסט ההונגרית מסתערת על הקווים לארץ ותפעיל עוד עשרות טיסות שבועיות | אלה היעדים החדשים שנוספו - והקווים המיוחדים שיפעלו בחגים (תעופה)
במהלך טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט, פרצה קטטה רבת משתתפים, על פי הדיווחים, כ-30 נוסעים התקוטטו במהלך הטיסה | עם הנחיתה, צוות המטוס זימן את משטרת הגבול הרומנית | השוטרים זיהו 7 נוסעים ישראלים שהיו מעורבים ישירות בעימות, והטילו עליהם קנסות באלפי שקלים (תעופה, בעולם)
שבוע לפני ראש השנה וחגי תשרי, ברשות שדות התעופה נערכים לתנועת נוסעים עצומה בתקופת החגים, עם כ־2.3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור במתקניה במהלך החגים | אלו הם הימים שיהיו עמוסים ביותר, ואלו היעדים הבולטים בתקופת החגים | וגם, המלצות רש"ת לפני הטיסה | כל הפרטים (תעופה)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
בצעד דרמטי ומשמעותי עבור הנוסע הישראלי, חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה ביממה האחרונה כי תסגור את הבסיס שלה בווינה, אוסטריה, במהלך החורף הקרוב | המהלך יביא גם לביטול הקו הפופולארי מתל אביב, ועשוי להביא לזינוק במחירי הטיסות לאוסטריה (תעופה)
השנה לראשונה נכנסה אל על לרשימת 25 חברות התעופה המובילות בעולם של APEX | הרשימה כוללת חברות בינלאומיות בולטות ומציבה אותה לצד השמות המשפיעים והמוערכים ביותר בענף התעופה העולמי | במקביל, זו השנה החמישית ברציפות שבה החברה זוכה בדירוג חמישה כוכבי שירות של הארגון (תעופה)
רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית פרסמה בימים האחרונים הנחיות חדשות ומחמירות בנוגע למוצרים המכילים סוללות ליתיום המהווים סכנה למטוסים ולטסים | ההוראות החדשות מתייחסות לדרך שבה יש לארוז את מברשת השיניים החשמלית בבטחה כדי שלא לגרום לנזק בטיחותי בטיסה (תעופה)
דרמה אווירית אירעה בסוף השבוע בטיסת ריינאייר מבורנמות' לג'ירונה, כאשר נוסע שיכור עורר מהומה בטיסה לאחר שניסה לפתוח את דלת החירום באמצע האוויר, תוך שהוא תוקף נוסעים אחרים | הטייס נאלץ להנחית את המטוס בטולוז, שם המתינו כוחות משטרה שגררו את האיש החוצה לעיני נוסעים (תעופה)
לאור ניסיונות רבים בשנים האחרונות לפרוץ לתא הטייס, חברת התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס הפכה בימים האחרונים לחברת התעופה האמריקנית הגדולה הראשונה שמפעילה מטוס עם מחסום משני לתא הטייס, אמצעי אבטחה חדש שמטרתו למנוע גישה לא מורשית לתא במהלך הטיסה (תעופה)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
דרמה של ממש נרשמה אמש בשעות אחר הצהריים בשדה התעופה המפורסם בקריביים, לאחר שמטוס שהגיע מטורונטו ביצע נחיתה קשה, מה שיכל לגרום לקריסת כנף הנחיתה הימנית ולהחליק את המטוס לאורך המסלול | צוותי ההצלה המקומיים הגיבו מיד והחלו בפיזור קצף על מסלול הנחיתה, ובמקביל מגלשות החירום הופעלו וכל הנוסעים והצוות פונו במהירות מהמטוס | תיעוד (תעופה)