כיכר השבת
4 שנים אחרי

חברת ישראייר החזירה למדינה כ-10 מיליון דולר | זו הסיבה

כארבע שנים לאחר שקיבלה את הסיוע מהמדינה, חברת ישראייר החזירה למדינה כ-9.4 מיליון דולר | בכך השלימה החברה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל, בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה בשנת 2021 (תעופה)

מטוס של חברת ישראייר (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

קבוצת ישראייר (ישראייר גרופ בע"מ) הודיעה היום (שלישי) כי החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, השלימה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של בשנת 2021. הפירעון בוצע אתמול, ביום 15 בדצמבר, והסתכם בסכום כולל של כ-9.4 מיליון דולר.

עם השלמת הפירעון, שוחרר פיקדון בסך של כ-1.5 מיליון דולר, אשר שועבד בעבר לטובת משרד האוצר ושימש כבטוחה להחזר כספי הסיוע. שחרור הפיקדון מהווה סיום מלא של התחייבויות החברה כלפי המדינה בגין הסיוע שניתן לה בתקופת המשבר בענף התעופה.

על פי ההודעה, כספי הסיוע הוענקו לישראייר כחלק ממתווה ממשלתי שנועד לתמוך בחברות התעופה הישראליות שנפגעו קשות מהגבלות הטיסות והירידה החדה בביקושים במהלך גלי הקורונה, ובפרט בתקופת התפרצות האומיקרון. הסיוע נועד "להבטיח את המשך פעילותן של החברות ולשמור על יציבותן הפיננסית".

בהודעה נכתב כי "עם החזרת הכספים במלואם, מדגישה החברה את חוסנה הפיננסי ואת עמידתה בהתחייבויותיה כלפי המדינה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר