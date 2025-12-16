חברת ישראייר החזירה למדינה כ-10 מיליון דולר | זו הסיבה

קבוצת ישראייר (ישראייר גרופ בע"מ) הודיעה היום (שלישי) כי החברה הבת, ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, השלימה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה בשנת 2021. הפירעון בוצע אתמול, ביום 15 בדצמבר, והסתכם בסכום כולל של כ-9.4 מיליון דולר.

עם השלמת הפירעון, שוחרר פיקדון בסך של כ-1.5 מיליון דולר, אשר שועבד בעבר לטובת משרד האוצר ושימש כבטוחה להחזר כספי הסיוע. שחרור הפיקדון מהווה סיום מלא של התחייבויות החברה כלפי המדינה בגין הסיוע שניתן לה בתקופת המשבר בענף התעופה.

על פי ההודעה, כספי הסיוע הוענקו לישראייר כחלק ממתווה ממשלתי שנועד לתמוך בחברות התעופה הישראליות שנפגעו קשות מהגבלות הטיסות והירידה החדה בביקושים במהלך גלי הקורונה, ובפרט בתקופת התפרצות האומיקרון. הסיוע נועד "להבטיח את המשך פעילותן של החברות ולשמור על יציבותן הפיננסית".

בהודעה נכתב כי "עם החזרת הכספים במלואם, מדגישה החברה את חוסנה הפיננסי ואת עמידתה בהתחייבויותיה כלפי המדינה".