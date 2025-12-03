כיכר השבת
"אני חמוד מדי"

תיעוד מיוחד: כך הצליחו זוג ישראלים לגרום לנוסעים לשמוח בבנם התינוק שעלה לטיסה

בכי של תינוק במהלך טיסה, הוא ללא ספק אחד הדברים המרגיזים שיש, אבל יש כאלו שמצליחים לרכך את הכעס | זוג הורים ישראלים שעלו לטיסה עם בנם בן הארבעה חודשים, הבריקו עם רעיון יצירתי ומשעשע שגרם לנוסעים לאהוב את בנם ולא לכעוס עליו | צפו בתיעוד מהטיסה (תעופה)

1תגובות
חלוקת הערכה המפתיעה במטוס (מתוך עמוד האינסטגרם של נטע רגב מזור)

זוג ישראלים, הורים טריים לדני בן ארבעה חודשים, שעלו היום (רביעי) לטיסה מישראל לתאילנד, הבריקו עם רעיון מיוחד ומשעשע שיגרום לנוסעים בטיסה לגלות אמפתיה לתינוק הקטן, ולא לכעוס גם אם יבכה הרבה.

הם הכינו ערכות קטנות, עם שוקולדים ופתק ש"נכתב" על ידי דני התינוק. בפתק, בפנייה משעשעת לנוסעים, כתב התינוק: "נוסעות ונוסעים נחמדים היי, זה אני – דני, התינוק מהשורה הראשונה. זו הטיסה הראשונה שלי בחיים ואני סווווופר מתרגש!"

"עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים: 'תינוק + טיסה = אוי ואבוי'. אבל אל דאגה, בדיוק בשביל זה הבאתי איתי צוות VIP של שני הורים מלאי מוטיבציה ותחושת אי נעימות, שיעשו הכל כדי להרגיע אותי כמה שיותר מהר".

דני הקטן המשיך וכתב: "אז רק רציתי להגיד תודה שאתם מתוקים וסבלניים. מבטיח להשתדל לעשות לכם טיסה שקטה, וגם אם לא, תראו אותי – אני חמוד מידי כדי לכעוס עלי :) שתהיה חופשה נעימה!".

האמא הטרייה, נטע רגב מזור, סיפרה ל'מאקו' על חששותיהם טרם הטיסה. לדבריה, "פחדנו מאיך שאנשים יקבלו את דני ושיתבאסו עלינו", מספרת נטע. טיסה עם תינוק כל-כך קטן היא סיטואציה שמעלה לא פעם חשש אצל זוגות צעירים: האם הוא יבכה? האם יהיה שקט? האם הסביבה תהיה סבלנית?".

לטענתה של נטע, ברגע שחולקו הערכות האווירה במטוס השתנתה מיד: "אנשים היו נחמדים, פיתחו איתנו שיח ושיתפו בחוויות", היא מספרת. הנוסעים ניגשו, חייכו, שאלו שאלות ובעיקר הגיבו בחום למחווה הקטנה. "אחרי הנחיתה ניגשו אלינו ושאלו אם אנחנו ההורים של דני" סיפרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וואלה איך לא חשבתי על הרעיון הזה , להבא אני יביא איתי עשרה תינוקות ואכתוב לכל הטסים עשרה מכתבים ככה שהם יהיו שקועים וגם יאוכלו שוקולד וירגעו חחח
יהודה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר