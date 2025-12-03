זוג ישראלים, הורים טריים לדני בן ארבעה חודשים, שעלו היום (רביעי) לטיסה מישראל לתאילנד, הבריקו עם רעיון מיוחד ומשעשע שיגרום לנוסעים בטיסה לגלות אמפתיה לתינוק הקטן, ולא לכעוס גם אם יבכה הרבה.

הם הכינו ערכות קטנות, עם שוקולדים ופתק ש"נכתב" על ידי דני התינוק. בפתק, בפנייה משעשעת לנוסעים, כתב התינוק: "נוסעות ונוסעים נחמדים היי, זה אני – דני, התינוק מהשורה הראשונה. זו הטיסה הראשונה שלי בחיים ואני סווווופר מתרגש!"

"עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים: 'תינוק + טיסה = אוי ואבוי'. אבל אל דאגה, בדיוק בשביל זה הבאתי איתי צוות VIP של שני הורים מלאי מוטיבציה ותחושת אי נעימות, שיעשו הכל כדי להרגיע אותי כמה שיותר מהר".

דני הקטן המשיך וכתב: "אז רק רציתי להגיד תודה שאתם מתוקים וסבלניים. מבטיח להשתדל לעשות לכם טיסה שקטה, וגם אם לא, תראו אותי – אני חמוד מידי כדי לכעוס עלי :) שתהיה חופשה נעימה!".

האמא הטרייה, נטע רגב מזור, סיפרה ל'מאקו' על חששותיהם טרם הטיסה. לדבריה, "פחדנו מאיך שאנשים יקבלו את דני ושיתבאסו עלינו", מספרת נטע. טיסה עם תינוק כל-כך קטן היא סיטואציה שמעלה לא פעם חשש אצל זוגות צעירים: האם הוא יבכה? האם יהיה שקט? האם הסביבה תהיה סבלנית?".

לטענתה של נטע, ברגע שחולקו הערכות האווירה במטוס השתנתה מיד: "אנשים היו נחמדים, פיתחו איתנו שיח ושיתפו בחוויות", היא מספרת. הנוסעים ניגשו, חייכו, שאלו שאלות ובעיקר הגיבו בחום למחווה הקטנה. "אחרי הנחיתה ניגשו אלינו ושאלו אם אנחנו ההורים של דני" סיפרה.