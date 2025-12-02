כיכר השבת
היה יחף וללא חולצה

התברר בחקירה: זו הסיבה שהאיש פרץ את השער וניסה לטפס אל כן הגלגלים | צפו

כשבוע לאחר התקרית החריגה בנמל התעופה במקסיקו, במהלכה גבר זר נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה, הרשויות במדינה פרסמו את פרטי התחקיר הראשוני ולפיו מדובר בגבר מקומי שהיה ב"משבר פסיכולוגי חריף" | כך הוא הצליח לפרוץ למסלול (תעופה)

האיש מטפס אל כן הגלגלים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

כשבוע לאחר התקרית החריגה בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה באזור חליסקו שבמקסיקו, במהלכה גבר זר נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה, הרשויות במקסיקו פרסמו את פרטי התחקיר הראשוני ולפיו אין מדובר באירוע טרור או "נוסע סמוי" אלא גבר ב"משבר פסיכולוגי חריף".

על פי הודעת המשטרה הפדרלית המקסיקנית ושדה התעופה, מדובר גבר מקומי בן 29 שהיה במשבר פסיכולוגי חריף. הוא היה יחף, ללא חולצה, וצעק ש"הם באים לקחת אותו".

הוא פרץ שער היקפי שנותר לא מאובטח לאחר שמשאית קייטרינג עברה דרכו. לאחר מכן הצליח לרוץ כ-240 מטרים בתוך מסלול ההמראה לפני שצוות האבטחה בשדה התעופה השתלטו עליו שניות ספורות לפני שהמטוס פנה למסלול.

התקרית התרחשה במסלול 29R כאשר מטוס האיירבוס A320 התכונן להמריא בטיסה 1332 לאקפולקו. בעוד שהצהרות רשמיות של רשויות שדה התעופה מתארות את התקרית כ"חדירה למסלול ההמראה", סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מראה את האדם מטפס ישירות לתוך תא הגלגלים של המטוס.

כלי תקשורת מקומיים מאשרים כי האיש נכנס לאזור המוגבל בצד האווירי וניגש למטוס בזמן שהחל בהמראה. אבטחת נמל התעופה עצרה במהירות את הפעילות, סגרה את המסלול ועצרה את הפורץ. שבע טיסות עוכבו כתוצאה מהשיבוש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר