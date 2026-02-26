כיכר השבת
רגעי פאניקה

אימה בטיסה: טלפון התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | צפו

טיסה של חברת ריינאייר חוותה אמש (רביעי) רגעי פאניקה לאחר שטלפון סלולרי התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | הטיסה שהגיעה מנאנט שבמערב צרפת, נחתה בשדה התעופה מרסיי פרובאנס, כאשר טלפון סלולרי של נוסע התפוצץ לפתע | בעקבות התקרית, שאירעה בזמן שהמטוס היה על הקרקע, הנוסעים פונו באמצעות מגלשות חילוץ | צפו בתיעוד (תעופה)

ניסיונות כיבוי הטלפון והירידה מהמטוס
ניסיונות כיבוי הטלפון והירידה מהמטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
ניסיונות כיבוי הטלפון והירידה מהמטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר