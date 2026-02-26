רגעי פאניקה
אימה בטיסה: טלפון התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | צפו
טיסה של חברת ריינאייר חוותה אמש (רביעי) רגעי פאניקה לאחר שטלפון סלולרי התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | הטיסה שהגיעה מנאנט שבמערב צרפת, נחתה בשדה התעופה מרסיי פרובאנס, כאשר טלפון סלולרי של נוסע התפוצץ לפתע | בעקבות התקרית, שאירעה בזמן שהמטוס היה על הקרקע, הנוסעים פונו באמצעות מגלשות חילוץ | צפו בתיעוד (תעופה)
