רגעי פאניקה אימה בטיסה: טלפון התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | צפו טיסה של חברת ריינאייר חוותה אמש (רביעי) רגעי פאניקה לאחר שטלפון סלולרי התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | הטיסה שהגיעה מנאנט שבמערב צרפת, נחתה בשדה התעופה מרסיי פרובאנס, כאשר טלפון סלולרי של נוסע התפוצץ לפתע | בעקבות התקרית, שאירעה בזמן שהמטוס היה על הקרקע, הנוסעים פונו באמצעות מגלשות חילוץ | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:23