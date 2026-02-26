כיכר השבת
קצוצי כנפיים

שמיים בוערים: 12 שעות, שלוש התרסקויות - יום שחור לחילות האוויר ברחבי העולם

בתוך חלון זמן מצמרר של 12 שעות בלבד, עולם התעופה הצבאי נסער מרצף חריג של שלוש התרסקויות מטוסי קרב מתקדמים במוקדים שונים על פני הגלובוס | ה-25 בפברואר ייזכר כיום שחור בשמיים לחילות האוויר (חדשות בעולם)

התקרית בטורקיה
התקרית בטורקיה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
התקרית בטורקיה (צילום: רשתות חברתיות)

בתוך פחות מ-12 שעות, עולם התעופה הצבאי נסער מרצף אירועים חריג ומצמרר: שלושה מטוסי קרב מתקדמים התרסקו במוקדים שונים על פני הגלובוס. משמי קזחסטן הקרים, דרך הררי דרום קוריאה ועד למערב טורקיה – יום ה-25 בפברואר 2026 ייזכר כיום שבו הסטטיסטיקה הכתה בעוצמה בשלושה חילות אוויר שונים.

האירוע הקשה מכולם התרחש באשמורת הבוקר בטורקיה. מטוס F-16 של חיל האוויר הטורקי המריא מבסיס הסילון התשיעי במחוז באליקסיר, אך דקות ספורות לאחר מכן אבד עמו הקשר. כוחות החילוץ שהוזעקו למקום גילו מחזה קשה: שרידי המטוס נמצאו מפוזרים על שטח רחב סמוך לכביש המהיר המחבר בין איסטנבול לאיזמיר. הבשורה המרה לא איחרה לבוא – הטייס נהרג בהתרסקות.

בעוד טורקיה מתאבלת, בדרום קוריאה נרשם סיפור חילוץ דרמטי. מטוס F-16C התרסק במהלך אימון לילה באזור הררי נידח.

תקרית המטוס בדרום קוריאה (צילום: רשתות חברתיות)
התקרית בדרום קוריאה (צילום: רשתות חברתיות)

הטייס הצליח להיפלט מהמטוס הבוער ומצא את עצמו תלוי על עץ בצלע הר בלב החשיכה. לאחר דקות ארוכות של חרדה, הוא אותרו וחולץ על ידי כוחות החירום כשהוא במצב יציב. ההתרסקות גרמה לשריפת יער ופינוי תושבים באזור, אך חייו של הטייס ניצלו בנס.

השרשרת הבלתי נתפסת המשיכה בקזחסטן, שם מטוס קרב מסוג Su-30SM צלל אל הקרקע במהלך טיסת אימון שגרתית במחוז קרגנדה. במקרה זה, שני הטייסים שהיו על הסיפון הצליחו להיפלט בבטחה לפני שהמטוס פגע באדמה.

מסוק הודי מסוג 🇮🇳"פאון הנס" התרסק גם הוא אתמול ליד איי אנדמן, איסלנד.
מסוק הודי מסוג 🇮🇳"פאון הנס" התרסק גם הוא אתמול ליד איי אנדמן, איסלנד.
מסוק הודי מסוג 🇮🇳"פאון הנס" התרסק גם הוא אתמול ליד איי אנדמן, איסלנד.

הם הועברו להשגחה רפואית ללא פציעות מסכנות חיים, בזמן שהצבא הקזחי כיתר את זירת ההתרסקות והחל בחקירה.

שלוש מדינות שונות פתחו בחקירות נמרצות כדי להבין מה הוביל לרצף התאונות הקטלני הזה, שגבה חיי אדם אחד והשאיר שלושה חילות אוויר מזועזעים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
