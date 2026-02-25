כיכר השבת
"רוסיה, אה, סין": הרגע המביך של 'התשובה הדמוקרטית' לנאום טראמפ

מושלת וירג’יניה הדמוקרטית, אביגיל ספנברגר, שנתנה תגובה דמוקרטית רשמית לנאום מצב האומה של הנשיא טראמפ, חוותה רגעים מביכים כשאיבדה את מקומה בטלפרומפטר | הדוברת הסתבכה בתוך עצמה בין סין לרוסיה (מעניין)

"מוותר על כח כלכלי לרוסיה, אה סין, משתחווה לרוסיה", דברי ספנברגר בנאום
מושלת וירג’יניה הדמוקרטית, אביגיל ספנברגר, שהייתה אחראית על התגובה הדמוקרטית הרשמית לנאום מצב האומה של , חוותה רגעים מביכים כשאיבדה את מקומה בטלפרומפטר.

ספנברגר נשאה את הדברים מאולם בית הנבחרים ההיסטורי של בית הבורגנים בקולוניאל ויליאמסבורג, והתייחסה לנושאי יוקר המחיה, ביטחון ומדיניות כלכלית.

במהלך הנאום, בעת שהתייחסה למדיניות החוץ של טראמפ, נרשמה מעידה קלה כאשר דבריה נקטעו והיא השתהתה לרגע.

ספנברגר החלה משפט שעסק בכשלונותיו לדבריה של הנשיא, ואז שינתה את ניסוח דבריה תוך כדי דיבור.

היא אמרה כי טראמפ “מוותר על כוח כלכלי וטכנולוגי לרוסיה”, עצרה לרגע, והמשיכה באמירה לא רציפה שכללה את סין ורוסיה, באופן שלא תאם במדויק את הנוסח המוכן. הרגע הקטן חשף כי בניגוד לנשיא שמאלתר רבות במהלך הנאום הנציגה הדמוקרטית הייתה צמודה לחלוטין לטלפרומפטר, וגרם למבוכה לדמוקרטים שביקרו את הנשיא על הנאום.

