הזוי: זה העובד החרוץ שנשאר בחדר החדשות עד שעה מאוחרת | צפו

תחנת חדשות באוהיו הופתעה לגלות כי דביבון קטן חי בחשאי בתוך בניין המשרדים שלה, ככל הנראה בניסיון להימלט מהקור העז של החורף.

האורח הבלתי צפוי התגלה בתחנת Local 12, תחנת חדשות המשמשת סניף לרשת CBS הפועלת בעיר. במשך תקופה מסוימת חשדו אנשי הצוות כי מישהו נכנס למבנה ללא אישור, אך להפתעתם התברר כי ה"פולש" אינו אדם אלא דביבון.

המטאורולוג הראשי ג'ון גאם שיתף את המקרה ברשת החברתית X, וסיפר כי בתחנה סברו שמישהו שוהה בסתר בתוך הבניין כדי להתחמק ממזג האוויר הקר במיוחד. התעלומה נפתרה כאשר מהנדס שעבד במשמרת לילה נתקל בבעל החיים בתוך חדר החדשות.

בסרטון שתיעד מהנדס התחנה נראה הדביבון כשהוא מחטט בפח אשפה. הוא נעצר מספר פעמים, ניסה להגיע לתחתית הפח, ובשלב מסוים כמעט והפיל אותו לפני שמיהר להתרחק. הרשויות עודכנו על האירוע, אך לא נמסר מתי או כיצד הוצא הדביבון מהמבנה.

התקרית שעשעה הן את עובדי המערכת והן את הצופים. ברשתות החברתיות היו מי שהתבדחו כי יש להנפיק לדביבון תג עובד, ואחרים טענו בהומור כי הוא כבר חלק מהצוות.