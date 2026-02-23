כיכר השבת
"לא אחראי למעשיו"

צרפת סוערת: רצח אכזרי במרכז הקניות הסתיים בזיכוי פסיכיאטרי מהדהד

ויכוח בנאלי על 93 אירו הסתיים ברצח אכזרי של צעיר בן 18 בלב מרכז קניות | כעת, החלטת בית המשפט לקבוע כי הרוצח אינו אחראי למעשיו מעוררת סערה פוליטית חסרת תקדים וזעם ציבורי ששוטף את הרחובות ואת הרשתות החברתיות. "צרפת שבה הקורבנות נשכחים", זועקים המבקרים (חדשות בעולם)

תאו מוקסגאטה |ז ירת הרצח (צילום: רשתות חברתיות)

בצהרי יום שבת, ה-10 ביולי 2021, מרכז הקניות ב-Claye-Souilly היה הומה אדם. עבור תאו מוקסגאטה, עובד צעיר ומבטיח בחנות של "Bouygues Telecom", זה היה אמור להיות עוד יום עבודה רגיל. הוא לא יכול היה לדמיין שהלקוח שעומד מולו, אוסמן דיאלו, מהגר סנגלי בן 67, נושא בכיס מעילו סכין וזעם יוקד.

דיאלו הגיע לחנות כשהוא מסרב להשלים עם חיוב על שיחות שביצע לסנגל. לאחר ימים של בירורים, הוא החליט לעשות מעשה. בתוך דקות, הוויכוח הסלים למסע דקירות קטלני: תאו נרצח במקום, ועובד נוסף ניצל מניסיון רצח.

ביום שישי האחרון, חמש שנים לאחר המעשה, בית המשפט בצרפת הטיל פצצה משפטית: דיאלו אינו נושא באחריות פלילית למעשיו. השופטים והמושבעים קבעו כי בעת המעשה, דיאלו לא היה מסוגל להבין את טבע פעולותיו.

בעוד ששני פאנלים של פסיכיאטרים קבעו כי הוא סובל מפסיכוזה פרנואידית הזייתית שגרמה לאובדן שיפוט מוחלט, פאנל שלישי חלק עליהם וטען כי מדובר בהפרעת אישיות בלבד – כזו שאינה פוטרת מאחריות. בסופו של דבר, דיאלו לא יישלח לכלא, אלא לאשפוז פסיכיאטרי כפוי ביחידה סגורה למטופלים קשים.

התגובה הציבורית לא איחרה לבוא, והיא חריפה מתמיד. משפחתו של תאו נותרה המומה ומבולבלת, מתקשה לעכל את הקביעה שאיש לא ייענש על מות בנם.

בזירה הפוליטית, הימין הצרפתי עלה למתקפה חזיתית: מרין לה פן תקפה את מערכת המשפט וטענה כי הפסיקה משקפת "ניתוק מוחלט מהציבור וכניעה לאידיאולוגיה שמחלישה את ביטחון האזרחים". ז'ורדן ברדלה דיבר על "צרפת שבה העבריינים מוגנים", וקשר את המקרה למשבר ההגירה. ברשתות החברתיות, אלפי פוסטים זועמים תחת הכותרת "אפליה לטובת מהגרים" קוראים לרפורמה דחופה בחוקי ה"אי-אחריות הפלילית".

בעוד דיאלו עובר לטיפול רפואי שתלוי במצבו הנפשי, בצרפת נותר פצע פתוח. האם מערכת המשפט עדיין מסוגלת לספק צדק לקורבנותיה?

