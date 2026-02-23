סופי דאונינג, בעלת עסק בת 29 מנוטינגהאם שבבריטניה, הפכה בין לילה ל“אישה העשירה בעולם” על הנייר לאחר שטעות בבית קפה העניקה לה יתרה דמיונית של 79 קוודריליון דולר (79,000,000,000,000,000 דולר) בכרטיס מתנה.

עם זאת, תנאי אחד הפך את הכרטיס לבלתי ניתן טכנית לשימוש: הכסף העצום היה ניתן למימוש רק בבית קפה אחד.

לפי הדיווח ב־BBC, דאונינג קיבלה כרטיס מתנה בשווי 14 דולר לרשת בתי הקפה 200 Degrees Coffee. כאשר השתמשה בכרטיס כדי לרכוש כוס של משקה מאצ’ה לאטה, גילתה להפתעתה כי היתרה שנותרה בו עומדת על 79 קוודריליון דולר. מדובר בסכום הגבוה פי מאה אלף מהונו של אילון מאסק ופי 670 מהתוצר הכלכלי העולמי.

דאונינג סיפרה כי מעולם לא ראתה דבר כזה. לדבריה, כשהשתמשה לראשונה בכרטיס, העובד בקופה היה מבולבל לחלוטין והביט במסך בתדהמה. דאווינג סיכמה כי היא נהנית בינתיים מהתואר הלא רשמי של האישה העשירה בעולם כל עוד זה נמשך.

לאחר שהסיפור המוזר התפרסם, הנהלת 200 Degrees Coffee מסרה כי עקב שגיאה טכנית הוזן מספר כרטיס המתנה במקום הסכום הטעון בו, מה שגרם לכך שהמערכת הפיקה קבלה עם יתרה מופרזת ובלתי נכונה. החברה הבהירה כי בפועל לא היה בכרטיס סכום חריג, ודאונינג עצמה הדגישה כי השתמשה בו באחריות ולא ניסתה לנצל את התקלה.