מדענים יפנים אישרו לאחרונה כי היצור הימי המסתורי שהסעיר את הרשתות החברתיות בשנים האחרונות הוא אכן מין חדש למדע, שקיבל כעת את השם הרשמי Clavelina ossipandae. היצור, המכונה בפי הציבור "שלד-פנדה", עורר עניין עצום בשל מראהו יוצא הדופן: דפוסים המזכירים פנים של פנדה ומבנה פנימי שנראה כמו שלד אנושי.

הגילוי החל כאשר צוללנים מקומיים ליד האי קומה שביפן, וביניהם שונג'י טראי, הבחינו ביצורים הזעירים הללו ושיתפו את תמונותיהם ברשתות החברתיות. התמונות הפכו במהרה לוויראליות ועוררו ויכוחים סוערים בקרב גולשים, כאשר חלקם טענו כי מדובר בזיוף דיגיטלי או בעריכת פוטושופ של מינים מוכרים. התמונות צדו את עינו של נאוהירו האסגאווה, מומחה לאצטלנים מאוניברסיטת הוקאידו, שזיהה כי מדובר במין ייחודי שטרם תואר בספרות המדעית.

