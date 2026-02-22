כיכר השבת
כולם היו בטוחים שמדובר במתיחה: 'שלד הפנדה' היפני הוא יצור אמיתי

מציוץ ויראלי שנחשד כזיוף לתגלית מדעית מרעישה: הכירו את ה-"שלד-הפנדה" המסתורי השוכן בממעמקי יפן שהוכרז רשמית כמין חדש למדע לאחר שנים של ספקות ברשתות החברתיות (חדשות בעולם)

שלד הפנדה
שלד הפנדה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
שלד הפנדה (צילום: רשתות חברתיות )

מדענים יפנים אישרו לאחרונה כי היצור הימי המסתורי שהסעיר את הרשתות החברתיות בשנים האחרונות הוא אכן מין חדש למדע, שקיבל כעת את השם הרשמי Clavelina ossipandae. היצור, המכונה בפי הציבור "שלד-פנדה", עורר עניין עצום בשל מראהו יוצא הדופן: דפוסים המזכירים פנים של פנדה ומבנה פנימי שנראה כמו שלד אנושי.

הגילוי החל כאשר צוללנים מקומיים ליד האי קומה שביפן, וביניהם שונג'י טראי, הבחינו ביצורים הזעירים הללו ושיתפו את תמונותיהם ברשתות החברתיות. התמונות הפכו במהרה לוויראליות ועוררו ויכוחים סוערים בקרב גולשים, כאשר חלקם טענו כי מדובר בזיוף דיגיטלי או בעריכת פוטושופ של מינים מוכרים. התמונות צדו את עינו של נאוהירו האסגאווה, מומחה לאצטלנים מאוניברסיטת הוקאידו, שזיהה כי מדובר במין ייחודי שטרם תואר בספרות המדעית.

שלד הפנדה (צילום: רשתות חברתיות )

המחקר המדעי התאפשר הודות למסע מימון המונים שהוביל להוצאת משלחת מחקר. החוקרים הצליחו לדגום את היצורים מהמדפים הסלעיים מול האי קומה, אזור הנגיש לצלילה רק בחודשי החורף בשל זרמי גאות ורוחות חזקות. היצורים חיים במושבות קטנות בעומק של כ-20 מטרים, כשהם מעוגנים לשוניות אלמוגים באזורים עם זרמים חזקים.

המראה המרתק של היצור נובע ממבנה אנטומי ייחודי: ה"צלעות" הלבנות הנראות מבעד לגופו השקוף הן למעשה כלי דם רוחביים, ואילו הנקודות השחורות בחלקו הקדמי, המזכירות עיני פנדה, הן דפוסים שחורים שחשיבותם הביולוגית עדיין אינה ברורה לחלוטין למדע. גודלו של כל פרט במושבה אינו עולה על שני סנטימטרים, והם מחוברים זה לזה באמצעות שלוחות הנקראות סטולונים.

מעבר למראהו החיצוני, הגילוי הרשמי שנעשה רק בשנה האחרונה חותם שנים של חוסר ודאות ומוכיח כי המצולות עדיין מסתירות יצורים שטרם גילינו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

