עימותים ברחובות: המחאות באיראן צוברות תאוצה מחדש | צפו

ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)

העימותים באוניברסיטת אמיר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס.

בתיעוד שהופץ מהמקום נראים הסטודנטים עוזבים את הקמפוס וקוראים: "אל תפחדו, כולנו ביחד". בתיעודים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר.

הפגנה נוספת התקיימה גם באוניברסיטת שריף לטכנולוגיה בבירה, שם נשמעו קריאות "מוות לחמינאי".

העימותים עם כוחות בסיג' במשהד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בדיווח נוסף של " אינטרנשיונל" נכתב כי גם באוניברסיטה לרפואה במשהד נערכה הפגנה שבה הסטודנטים קראו "חופש", והתעמתו עם כוחות הבסיג'.

במקביל, הבוקר דווח ב'ניו יורק טיימס', כי מנהיג איראן עלי חמינאי העביר למקורביו הנחיות כיצד לפעול במקרה שהוא יחוסל בתקיפות של ארה"ב וישראל. על פי הדיווח, הוא מינה בשיא המחאות באיראן בינואר את מקורבו, עלי לאריג'אני, למנהל המדינה בפועל.

1
מתי אנחנו בישראל נעשה את זה נגד המשטר הבג"צי
משה

