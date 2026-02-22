הקוף הנטוש שמצא נחמה בבובה: סיפור קטן שריגש מיליונים | צפו

סיפורו של פאנץ', גור מקוק יפני שננטש על ידי אמו, ריגש את הרשתות החברתיות ברחבי העולם והפך לוויראלי.

פאנץ', שנולד ביולי 2025, נדחה זמן קצר לאחר לידתו וגודל ידנית על ידי המטפלים בגן החיות Ichikawa City Zoo. במהלך תקופת הטיפול נקשר הגור לבובת אורנגאוטן פרוותית שכונתה “אורה-מאמא”, אשר סיפקה לו תחושת ביטחון ונחמה.

לדברי המטפל קוסוקה שיקאנו, הבחירה בבובה לא הייתה מקרית. הוא הסביר כי לפריט הפרווה שיער ארוך ונקודות אחיזה נוחות, וכי הדמיון לקוף נועד לסייע לפאנץ' בהשתלבות עתידית בקבוצת הקופים. התמונות והסרטונים שבהם נראה פאנץ' נאחז בבובה עוררו גל עצום של אמפתיה, שיתופים ותגובות תומכות.

מי שהצטרף לשיח היה אושיית הרשת טריסטיאן טייט, שפרסם ברשת X כי הוא מציע 250 אלף דולר לרכישת הקוף. טייט הדגיש כי אינו מתבדח, והפוסט זכה למיליוני צפיות בתוך ימים ספורים.

ההצעה הציתה ויכוח ער ברשת. חלק מהגולשים שיבחו את המחווה וראו בה ניסיון להעניק לפאנץ' חיים טובים יותר, בעוד אחרים העלו תהיות אתיות לגבי הוצאתו מסביבה טיפולית ומפוקחת.

בינתיים, עדכונים אחרונים מיפן מצביעים על מגמה מעודדת. לאחר תקופה שבה דווח כי סבל מהצקות מצד קופים אחרים, פאנץ' החל ליצור אינטראקציות חיוביות, ללמוד רמזים חברתיים ולפתח קשרים עם בני מינו, צעד משמעותי בתהליך ההסתגלות וההשתלבות שלו.