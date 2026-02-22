מה שהתחיל כעוד יום שגרתי בכביש המהיר בסנטיאגו-צ'ילה, הפך בתוך שניות לזירת אסון מטלטלת. משאית שהובילה גז נוזלי והייתה שייכת לחברת הגז המקומית "Gasco", איבדה שליטה, התהפכה ושיחררה ענן סמיך ולבן של גז קטלני שבלע את הכביש כולו.

הענן הלבן, שנראה בתחילה כערפל תמים המכסה את הנתיבים, הפך במהרה למלכודת אש. הפיצוץ העז שבא בעקבותיו היה כה עוצמתי עד שהורגש ברדיוס של 200 מטרים וזעזע את האזור התעשייתי הסמוך. בתוך התופת מצאו את מותם ארבעה בני אדם, בהם נהג המשאית שאיבד שליטה, ו-17 נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות.

הנזק בשטח היה כבד וחריג בהיקפו: להבות ענק שפרצו לשמיים כילו לפחות 50 כלי רכב שנקלעו למסלול הפיצוץ. נשיא צ'ילה, גבריאל בוריץ', מסר כי שברים מהפיצוץ הועפו למרחק ופגעו בשלושה בתי עסק סמוכים. מושל המחוז, קלאודיו אורגו, סיפק פרטים קשים על מצב הפצועים וציין כי חמישה מהם במצב קריטי, כשאחד מהם סובל מכוויות ב-100% מחלקי גופו ונמצא בסכנת חיים מיידית.

עדי ראייה מבוהלים שחזרו את הרגעים שבהם רצו לסייע לנפגעים תחת מעטה העשן הכבד. "לא יכולנו להוציא אנשים מהמכוניות הבוערות, אבל הצלחנו להציל אחד או שניים שנכוו על המדרכה", סיפר אחד העדים לכלי התקשורת המקומיים.