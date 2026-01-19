מניין ההרוגים בסדרת שריפות היער המשתוללות במרכז ובדרום צ'ילה עלה לפחות ל-18 בני אדם, כך אישר נשיא המדינה גבריאל בוריץ'.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בעיר קונספסיון, הזהיר הנשיא כי "מספר זה צפוי לעלות" ככל שכוחות ההצלה יצליחו להגיע לאזורים שנפגעו. בעקבות חומרת המצב, הכריז בוריץ' על "מצב קטסטרופה" במחוזות ביוביו וניובלה, צעד המאפשר את גיוס הצבא למאמצי הכיבוי והטלת מגבלות על התנועה.

הלהבות, שהתפשטו במהירות בחסות גל חום קיצוני ורוחות חזקות, כילו עד כה למעלה מ-240,000 דונם והובילו לפינויים של כ-50,000 תושבים.

הממשלה הורתה על עוצר לילה בערים פנקו, נסימיינטו ולאחה בניסיון להבטיח את שלום הציבור ולמנוע מעשי ביזה באזורים המפונים. שר הפנים, אלבארו אליזלדה, הגדיר את המצב כ"תרחיש מורכב ביותר", וציין כי התחזיות לימים הקרובים אינן מבשרות על הקלה בעומס החום, המגיע ל-38 מעלות צלזיוס.

ביקורת חריפה נשמעה מפי בכירים בשלטון המקומי על קצב התגובה הממשלתי. רודריגו ורה, ראש עיריית פנקו שנפגעה קשות מהאש, פנה לנשיא בשידור רדיו ואמר: "קהילה שלמה נשרפת ואין נוכחות ממשלתית במקום". לדבריו, בעוד השרים מבטיחים את הגעת הצבא, התושבים נאלצים להתמודד לבדם עם הלהבות המכלות בתים ובתי ספר.

עדויות מהשטח מתארות בריחה המונית תחת מעטה של עשן כתום וסמיך. מתיאס סיד, סטודנט תושב פנקו, סיפר כי נאלץ להימלט מביתו בתוך דקות: "ברחנו רק עם הבגדים שלגופנו. אם היינו מתעכבים מעט יותר, היינו נשרפים למוות". תושבים אחרים בעיירת הנמל לירקן תיארו כיצד נאלצו להימלט לכיוון קו החוף כדי להינצל מהאש שחדרה למרכזי המגורים.

הנשיא בוריץ' הבהיר בחשבון ה-X שלו כי "כל המשאבים זמינים" למאבק בדליקות, אך הדגיש כי לצד פעולות הכיבוי, המדינה מתמודדת עם "טרגדיות אנושיות ומשפחות סובלות". כוחות הכיבוי, המונים כ-4,000 איש, ממשיכים להיאבק ב-24 מוקדים פעילים, כאשר ההערכות הראשוניות מצביעות על הרס של לפחות 1,000 בתים במחוז ביוביו לבדו.