נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הציע לנשיא טראמפ עסקה למכירת טכנולוגיה צבאית ליירוט כטב"מים מתוצרת איראן, אך הממשל האמריקאי דחה את ההצעה לפני כשבעה חודשים, כך לפי דיווח ב'אקסיוס'.

גורמים רשמיים בארה"ב מגדירים כעת את דחיית היוזמה האוקראינית כאחת הטעויות הטקטיות המשמעותיות ביותר של הממשל מאז החלו התקיפות באיראן בסוף חודש פברואר.

בפגישה סגורה שנערכה בבית הלבן ב-18 באוגוסט, הציג זלנסקי לנשיא טראמפ תוכנית שכללה שימוש בכטב"מים מיירטים בעלות נמוכה, אשר הוכחו כיעילים בשדה הקרב באוקראינה נגד מל"טים מסוג שאהד.

גורם אוקראיני ציין כי באותה פגישה טראמפ ביקש מהצוות שלו לעבוד על הנושא, אך הם לא עשו דבר. לדברי פקיד אמריקאי שנחשף לפרטי התוכנית, חלק מאנשי הממשל ראו בנשיא האוקראיני כמי שעוסק בקידום עצמי מוגזם והחליטו שלא לאמץ את ההצעה.

התוכנית האוקראינית כללה הקמת מוקדי לחימה בטורקיה, ירדן ובמדינות המפרץ, במטרה ליצור חומות הגנה סביב בסיסים אמריקאיים. האוקראינים אף הציעו לבנות את המערכות בשטח ארה"ב כדי לייצר מקומות עבודה מקומיים, וביקשו להשתמש ברווחים כדי לרכוש נשק אמריקאי. פקיד אוקראיני הסביר כי רצינו לבנות את חומות הכטב"מים ואת כל הדברים הדרושים כמו המכ"ם וכו'.

מאז פרוץ העימות נהרגו שבעה אנשי שירות אמריקאים בתקיפות של כטב"מים איראניים, שעלות ייצורם נמוכה משמעותית מעלות המיירטים שבהם משתמשת ארה"ב כיום. פקיד אמריקאי הודה כי אם "יש טעות טקטית או שגיאה שעשינו לקראת המלחמה הזו באיראן, זו הייתה זו". בעקבות האבדות והיקף התקיפות, פנתה ארה"ב ביום חמישי האחרון באופן רשמי לאוקראינה בבקשה לקבלת סיוע טכנולוגי בתחום.

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, דחתה את הביקורת ומסרה כי "התיאור הזה שנעשה על ידי המקורות חסרי השם והפחדנים הללו אינו מדויק ומוכיח שהם פשוט מסתכלים מבחוץ". לדבריה, כוחות הביטחון ביצעו עבודה יוצאת דופן בתכנון התגובות מול המשטר האיראני. עם זאת, במערכת הביטחון האמריקאית נרשמת דריכות גבוהה לטכנולוגיות חדשות, ובמקביל לפנייה לאוקראינה, הוכרז על כוונה לפרוס מערכת יירוט אמריקאית חדשה בשם מרופס.