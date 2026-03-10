בית קפה ברובע ברמונדסי בלונדון, בוקר רגוע הפך לסיוט עבור תיירת בת 26. אחרי רכיבת אימון, עצרה להתרעננות – ורגע לפני שיצאה להמשך דרכה, התנפלו עליה שני גברים רכובים על אופנוע. השודדים, לבושים בשחור, שלפו סכין גדולה וגנבו את אופני ה-"Trek Madone" היוקרתיים שלה, בשווי מוערך של כ-5,000 ליש"ט. היא סיפרה: "היינו בשוק מוחלט. זה קרה ב-11 בבוקר, ממש בעזות מצח".
האירוע החריף כאשר, כ-35 דקות לאחר השוד, הגיעה ניידת משטרה. הקורבנות חשבו שהשוטרים הגיעו כדי לטפל בפשע, אך בפועל הם נכנסו רק כדי להזמין קפה וארוחת צהריים. כשפנו אליהם לדווח על השוד, השוטרים השיבו: "אני בטוח שמישהו יגיע בקרוב". רק אחרי יותר משעה הגיעו שוטרים מוכנים לחקור את האירוע.
בעל בית הקפה הביע כעס ותסכול מהתגובה האיטית והחל קמפיין לגיוס כספים להחזרת האופניים לגיבורת האירוע. הוא אמר: "הם אורחים במדינה שלי ונשדדו לאור יום באיומי סכין. פשוט הייתי חייב לעשות משהו".
דובר משטרת המטרופולין מסר כי הם מכירים בהשפעה הקשה של פשעים מסוג זה על הקורבנות והקהילה, והסביר כי זמן התגובה האיטי נבע מכך שאיש לא נפצע, החשודים כבר נמלטו ולא ניתן היה לאתר את האופניים מיידית. עם זאת, הוא ציין שהחקירה נמשכת וכי עדויות נלקחו.
