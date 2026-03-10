רגע השוד - צילום: רשתות חברתיות רגע השוד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24 רגע השוד ( צילום: רשתות חברתיות )

בית קפה ברובע ברמונדסי בלונדון, בוקר רגוע הפך לסיוט עבור תיירת בת 26. אחרי רכיבת אימון, עצרה להתרעננות – ורגע לפני שיצאה להמשך דרכה, התנפלו עליה שני גברים רכובים על אופנוע. השודדים, לבושים בשחור, שלפו סכין גדולה וגנבו את אופני ה-"Trek Madone" היוקרתיים שלה, בשווי מוערך של כ-5,000 ליש"ט. היא סיפרה: "היינו בשוק מוחלט. זה קרה ב-11 בבוקר, ממש בעזות מצח".

האירוע החריף כאשר, כ-35 דקות לאחר השוד, הגיעה ניידת משטרה. הקורבנות חשבו שהשוטרים הגיעו כדי לטפל בפשע, אך בפועל הם נכנסו רק כדי להזמין קפה וארוחת צהריים. כשפנו אליהם לדווח על השוד, השוטרים השיבו: "אני בטוח שמישהו יגיע בקרוב". רק אחרי יותר משעה הגיעו שוטרים מוכנים לחקור את האירוע.

השטורים מגיעים לקנות קפה ( צילום: מסך )