שוטרי צעצוע

זעם בלונדון: תיירת נשדדה באיומי סכין - השוטרים הגיעו לשתות קפה

אירוע חריג בברמונדסי, לונדון: רוכבת אופניים נשדדה באיומי סכין מחוץ לבית קפה פופולרי | בעוד הבעלים והלקוחות המזועזעים המתינו בקוצר רוח לכוחות המשטרה, ניידת עצרה במקום, אך השוטרים סירבו לטפל באירוע והבהירו כי הם כאן להפסקת קפה (חדשות בעולם)

רגע השוד
רגע השוד| צילום: צילום: רשתות חברתיות
רגע השוד (צילום: רשתות חברתיות )

בית קפה ברובע ברמונדסי בלונדון, בוקר רגוע הפך לסיוט עבור תיירת בת 26. אחרי רכיבת אימון, עצרה להתרעננות – ורגע לפני שיצאה להמשך דרכה, התנפלו עליה שני גברים רכובים על אופנוע. השודדים, לבושים בשחור, שלפו סכין גדולה וגנבו את אופני ה-"Trek Madone" היוקרתיים שלה, בשווי מוערך של כ-5,000 ליש"ט. היא סיפרה: "היינו בשוק מוחלט. זה קרה ב-11 בבוקר, ממש בעזות מצח".

האירוע החריף כאשר, כ-35 דקות לאחר השוד, הגיעה ניידת משטרה. הקורבנות חשבו שהשוטרים הגיעו כדי לטפל בפשע, אך בפועל הם נכנסו רק כדי להזמין קפה וארוחת צהריים. כשפנו אליהם לדווח על השוד, השוטרים השיבו: "אני בטוח שמישהו יגיע בקרוב". רק אחרי יותר משעה הגיעו שוטרים מוכנים לחקור את האירוע.

השטורים מגיעים לקנות קפה (צילום: מסך)

בעל בית הקפה הביע כעס ותסכול מהתגובה האיטית והחל קמפיין לגיוס כספים להחזרת האופניים לגיבורת האירוע. הוא אמר: "הם אורחים במדינה שלי ונשדדו לאור יום באיומי סכין. פשוט הייתי חייב לעשות משהו".

דובר משטרת המטרופולין מסר כי הם מכירים בהשפעה הקשה של פשעים מסוג זה על הקורבנות והקהילה, והסביר כי זמן התגובה האיטי נבע מכך שאיש לא נפצע, החשודים כבר נמלטו ולא ניתן היה לאתר את האופניים מיידית. עם זאת, הוא ציין שהחקירה נמשכת וכי עדויות נלקחו.

0 תגובות

1
וואי איזה שוד חשוב חחח אופניםם
לאלי
זה חשוב שאתה בא לשם, אל תבנה על המשטרה המקומית הרופסת
הנוסע המתמיד

