באמצעות 'היימליך'תיעוד מפחיד מברוקלין: הילד החרדי נחנק - כונן 'הצלה' הגיע תוך 30 שניות והציל את חייו בתיעוד שמגיע משכונה חרדית ברובע ברוקלין, ניו יורק, נראית משפחה חרדית נאבקת על חייו של ילד שנחנק למול הוריו | תוך שלושים שניות נראה איש 'הצלה' מגיע לזירה ומציל את חייו של הילד | צפו בתיעוד (בעולם) יניוסי נכטיגלכיכר השבת | 11:35רגעי הצלת הילד בברוקלין - צילום: מצלמות אבטחהרגעי הצלת הילד בברוקלין| צילום: צילום: מצלמות אבטחה10100:00/1:31רגעי הצלת הילד בברוקלין (צילום: מצלמות אבטחה)ברוקליןחנקהיימליך
