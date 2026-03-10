באמצעות 'היימליך' תיעוד מפחיד מברוקלין: הילד החרדי נחנק - כונן 'הצלה' הגיע תוך 30 שניות והציל את חייו בתיעוד שמגיע משכונה חרדית ברובע ברוקלין, ניו יורק, נראית משפחה חרדית נאבקת על חייו של ילד שנחנק למול הוריו | תוך שלושים שניות נראה איש 'הצלה' מגיע לזירה ומציל את חייו של הילד | צפו בתיעוד (בעולם)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 11:35