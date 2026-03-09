בצעד דרמטי הודיע נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כי מומחי כטב"מים אוקראינים יגיעו למזרח התיכון כבר בשבוע הבא. המומחים האוקראינים צפויים לסייע למדינות המפרץ ולצבא ארצות הברית בהתמודדות עם האיום הגובר של הכטב"מים האיראניים מסוג "שהאד" – אותם כלים שרוסיה מפעילה בהרחבה נגד תשתיות אוקראיניות בשנים האחרונות.

אוקראינה, שמתמודדת מזה למעלה מ-1,400 ימי לחימה עם מתקפות רוסיות, צברה ידע שאין שני לו בעולם ביירוט ובנטרול טכנולוגיה איראנית. כעת, זלנסקי מבקש לתרגם את הידע הזה לסיוע מוחשי עבור קייב: טילי הגנה אווירית מסוג PAC-3 (פטריוט). באוקראינה חוששים כי התרחבות המלחמה במזרח התיכון תביא לשיבוש באספקת המיירטים היקרים הללו, שקייב זקוקה להם נואשות מול חיל האוויר הרוסי.

הסיוע האוקראיני מגיע ברגע קריטי לאזור. הטלטלה באיראן בעקבות בחירתו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון החדש גרמה לזינוק במחירי הנפט מעל ל-100 דולר לחבית ולצניחה בבורסות העולם. המתיחות באזור כה גבוהה, עד שארצות הברית הורתה לעובדי ממשל לעזוב את ערב הסעודית.

במקביל לשליחת המומחים למפרץ, אוקראינה מהדקת קשרים גם עם אירופה. זלנסקי נפגש עם ראש ממשלת הולנד, רוב יטן, כדי לדון בייצור משותף של נשק. הולנד כבר תרמה כ-870 מיליון דולר לתוכנית רכישת נשק אמריקאי עבור אוקראינה.

16 תקיפות ביום: בנדר עבאס תחת אש אמריקאית דני שפיץ | 13:52

עם זאת, המהלך אינו חף מסיכונים. פרשנים מציינים כי בעוד הביקוש לטכנולוגיית ההגנה האוקראינית יוצר שותפויות חדשות, הוא עלול להוביל למחסור בכטב"מים עבור אוקראינה עצמה בשוק עולמי מתוח.

אוקראינה מוכיחה כי גם תחת מתקפה, היא הופכת לשחקנית מפתח לא רק באירופה – אלא גם בביטחון המזרח התיכון. כפי שסיכם זאת זלנסקי: "אנחנו מוכנים לעזור, ומצפים שגם אנשינו יקבלו את התמיכה הנדרשת".