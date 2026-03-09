הוד מעלתו האמיר שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני ביקר היום במרכז הפיקוד הלאומי (NCC) של משרד הפנים. ( צילום: משרד הפנים של קטר )

בזמן שהמזרח התיכון נמצא בנקודת רתיחה, נראה כי הרשויות בקטר החליטו לנקוט ביד קשה נגד מה שהן מגדירות כניסיונות לערעור היציבות הציבורית. משרד הפנים הקטרי הודיע לאחרונה על מעצרם של 313 בני אדם, בחשד שתיעדו והפיצו סרטונים ומידע מטעה ברשתות החברתיות.

המעצרים בוצעו על ידי המחלקה למניעת פשעי כלכלה וסייבר, לאחר שהחשודים הפיצו קטעי וידאו לא מורשים ושמועות שנועדו לעורר בהלה בקרב הציבור בניגוד להנחיות הרשמיות. המשרד הדגיש כי ננקטו צעדים משפטיים ומנהליים נגד המעורבים, והבהיר כי הרשויות לא יהססו לפעול נגד כל מי שיפר את ההוראות הללו בעתיד.

סרטון של משרד הפנים הקטארי - הקפדה על הנחיות לטיפול בחפצים מסוכנים או לא ידועים משקפת את המודעות שלך ומקדמת בטיחות וביטחון. ( צילום: משרד הפנים הקטארי )

גל המעצרים מתרחש על רקע ההסלמה האזורית, הכוללת דיווחים על תקיפות ישראליות ואמריקאיות באיראן ותקיפות תגובה של טהראן נגד בסיסים אמריקאים, כולל כאלו הנמצאים על אדמת קטר. פצוע, נרדף וצמא נקמה: מי אתה מוג'תבא חמינאי? | פרופיל דני שפיץ | 09:50 למעשה, משרד ההגנה הקטרי אף דיווח על יירוט של מתקפת טילים בשטח המדינה. נראה כי באמצעות המעצרים, הרשויות מנסות לבלום את התפשטות התיעודים על המצב הצבאי הרגיש במדינה.

ההודעה על המצערים ( צילום: מסך )

בשל כך, פנה משרד הפנים לציבור בקריאה נחרצת: הימנעו מצילום או פרסום של סרטונים הקשורים למצב הביטחוני, וצרכו מידע אך ורק ממקורות רשמיים ומאושרים.

גם בישראל: צה"ל מזהיר מהפצת תיעודים הקריאה הקטרית לזהירות בדיגיטל מהדהדת הנחיות דומות המוכרות לנו כאן בישראל. בצה"ל ובמערך דובר צה"ל מדגישים שוב ושוב את החשיבות שבמשמעת המידע בעת חירום.

דובר צה"ל חוזר ומדגיש לא לפרסם ולא לשתף מיקומי ותיעודי פגיעות. האויב עוקב אחר תיעודים אלה, בכדי לשפר את יכולות הפגיעה שלו ( צילום: צה"ל )

לפי הנחיות צה"ל, אין לצלם ואין לשתף מיקומים של נפילות טילים או של כוחות ביטחון. בצה"ל מבהירים כי תיעוד והפצה של מיקומים מדויקים עלולים לשמש את האויב לשיפור הדיוק של התקפותיו הבאות, וכי גם תמונה שנראית תמימה מהשטח עלולה לחשוף מידע רגיש ומסכן חיים.