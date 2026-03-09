בזמן שהמזרח התיכון נמצא בנקודת רתיחה, נראה כי הרשויות בקטר החליטו לנקוט ביד קשה נגד מה שהן מגדירות כניסיונות לערעור היציבות הציבורית. משרד הפנים הקטרי הודיע לאחרונה על מעצרם של 313 בני אדם, בחשד שתיעדו והפיצו סרטונים ומידע מטעה ברשתות החברתיות.
המעצרים בוצעו על ידי המחלקה למניעת פשעי כלכלה וסייבר, לאחר שהחשודים הפיצו קטעי וידאו לא מורשים ושמועות שנועדו לעורר בהלה בקרב הציבור בניגוד להנחיות הרשמיות. המשרד הדגיש כי ננקטו צעדים משפטיים ומנהליים נגד המעורבים, והבהיר כי הרשויות לא יהססו לפעול נגד כל מי שיפר את ההוראות הללו בעתיד.
גל המעצרים מתרחש על רקע ההסלמה האזורית, הכוללת דיווחים על תקיפות ישראליות ואמריקאיות באיראן ותקיפות תגובה של טהראן נגד בסיסים אמריקאים, כולל כאלו הנמצאים על אדמת קטר.
למעשה, משרד ההגנה הקטרי אף דיווח על יירוט של מתקפת טילים בשטח המדינה. נראה כי באמצעות המעצרים, הרשויות מנסות לבלום את התפשטות התיעודים על המצב הצבאי הרגיש במדינה.
בשל כך, פנה משרד הפנים לציבור בקריאה נחרצת: הימנעו מצילום או פרסום של סרטונים הקשורים למצב הביטחוני, וצרכו מידע אך ורק ממקורות רשמיים ומאושרים.
גם בישראל: צה"ל מזהיר מהפצת תיעודים הקריאה הקטרית לזהירות בדיגיטל מהדהדת הנחיות דומות המוכרות לנו כאן בישראל. בצה"ל ובמערך דובר צה"ל מדגישים שוב ושוב את החשיבות שבמשמעת המידע בעת חירום.
לפי הנחיות צה"ל, אין לצלם ואין לשתף מיקומים של נפילות טילים או של כוחות ביטחון. בצה"ל מבהירים כי תיעוד והפצה של מיקומים מדויקים עלולים לשמש את האויב לשיפור הדיוק של התקפותיו הבאות, וכי גם תמונה שנראית תמימה מהשטח עלולה לחשוף מידע רגיש ומסכן חיים.
0 תגובות