סגרה את הברז: חבית נפט ב-120 דולר והמערב שולף את נשק הרזרבות

הבוקר (שני) הכלכלה העולמית רעדה כשמחיר חבית נפט מסוג ברנט זינק בשיעור היסטורי של כ-29% והגיע ל-119.50 דולר. הזינוק הדרמטי, הגבוה ביותר ביום אחד אי פעם, הגיע בעקבות החרפת המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, שהובילה לסגירה מעשית של מצר הורמוז - עורק האנרגיה הראשי בעולם כבר מעל שבוע.

בעוד אתרי אנרגיה בטהרן סופגים פגיעות ישירות ומוג'תבא חמינאי מתמנה למנהיג העליון החדש, איראן מזהירה כי מחירי הנפט עלולים לחצות גם את רף 200 הדולרים אם ה"משחק" הצבאי יימשך.

כדי לבלום את הסחרור, שרי האוצר של מדינות ה-G7 נערכים לדיון חירום בתיאום עם סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). התוכנית שעל הפרק היא שחרור מאסיבי של רזרבות נפט אסטרטגיות בהיקף של 300 עד 400 מיליון חביות – צעד שנועד להזרים אספקה מיידית לשוק וללחוץ את המחירים חזרה מטה. הדיווחים על התכנסות ה-G7 כבר הצליחו למתן מעט את הנסיקה המטורפת של הבוקר, אך השווקים נותרו מתוחים מאוד.

הטלטלה הזו כבר מורגשת בכל כיס: בורסות אירופה ואסיה מחקו את כל רווחי השנה ביום אחד, בעוד מחירי המזון והאלומיניום מזנקים בשל שיבושי אספקה. באופן מפתיע, הזהב דווקא נחלש כשהמשקיעים נהרו לדולר מחשש שאינפלציית הנפט תמנע הורדת ריבית.

בעוד דונלד טראמפ הגדיר את ההתייקרות כ"מחיר קטן לשלם" למען ביטחון העולם, הקהילה הבינלאומית מביטה כעת בציפייה לעבר מדינות ה-G7, בתקווה ששחרור הרזרבות יצליח לכבות את השריפה הכלכלית לפני שתצא משליטה.