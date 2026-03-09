בלב הים הערבי הצפוני, תחת שמיים פתוחים, התרחשה לאחרונה סצנה יוצאת דופן שמעטים זוכים לחזות בה: דייגים על סיפונה של ספינה חולפת נהנו מערב ברביקיו נינוח, בעודם צופים מקרוב באחת המכונות המלחמתיות העוצמתיות בעולם בפעולה. התיעוד, שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, מציג את הניגוד הבלתי נתפס בין שגרת החיים האזרחית בים לבין המתח המבצעי הגבוה.

במרכז התיעוד נמצאת נושאת המטוסים האמריקאית "אברהם לינקולן", כשהיא מבצעת סבבים של שיגור והחזרת מטוסים כחלק מגיחות תקיפה המכוונות ליעדים באיראן. הדייגים הפיליפינים, זכו מופע אווירי בחינם. בין היתר, נצפו מטוסי קרב מסוג F/A-18E מטייסת VFA-14 "Tophatters" כשהם ממריאים ונוחתים על סיפון נושאת המטוסים.