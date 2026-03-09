16 תקיפות ביום: בנדר עבאס תחת אש אמריקאית - צילום: רשתות חברתיות 16 תקיפות ביום: בנדר עבאס תחת אש אמריקאית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:04 16 תקיפות ביום: בנדר עבאס תחת אש אמריקאית ( צילום: רשתות חברתיות )

נמל בנדר עבאס, עורק החיים הכלכלי והצבאי המרכזי של איראן, עומד בפני חורבן שיטתי. מבצע "שאגת הארי" - "זעם אפי", המובל על ידי כוחות ארה"ב וישראל, העלה הילוך עם 16 תקיפות מדויקות ביום אחד, שכוונו ללב התשתית הימית של הרפובליקה האסלאמית.

תמונות לוויין של Planet Labs חושפות מחזה דרמטי: ה-Makran, ספינת הענק באורך 230 מטרים המשמשת כבסיס ימי נייד למסוקים וסירות תקיפה, עולה בלהבות לאחר שספגה פגיעה ישירה. התקיפות לא נעצרו רק ברציפי הנמל. הפיקוד המרכזי של ארה"ב (CENTCOM) דיווח כי בתוך יומיים בלבד הוטבעו 11 ספינות מלחמה איראניות במפרץ עומאן, מהלך שנועד להשיג את אחת המטרות המרכזיות שהציב הנשיא טראמפ: השמדה מוחלטת של היכולות הימיות של איראן.

צבא ארה"ב מטביע את נושאת הרחפנים של איראן - צילום: צבא ארה"ב צבא ארה"ב מטביע את נושאת הרחפנים של איראן | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:32 צבא ארה"ב מטביע את נושאת הרחפנים של איראן ( צילום: צבא ארה"ב )

בנדר עבאס אינו רק בסיס צבאי; הוא משמש כמרכז הפעילות הימית של המדינה וכבירת מחוז הורמוזגן, כאשר נמל "שהיד רג'אי" הסמוך מטפל בלמעלה מ-80% מתעבורת המכולות של איראן. השריפות המשתוללות במתקני התשתית ובמפקדת חיל הים הראשית הכניסו את האזור כולו לאי-ודאות חריפה.

הסיבה למתקפה המסיבית דווקא כעת עשויה להיות קשורה למידע מודיעיני על נתיב אספקה קריטי. דוחות חושפים כי שתי אוניות מטען איראניות, ה-Shabdis וה-Barzin, עשו את דרכן מנמל בסין לכיוון בנדר עבאס כשהן נושאות נתרן פרכלוראט – רכיב מפתח לייצור דלק טילים מוצק.

עבור טהרן, הצורך ברכיבים אלו הפך מ"דחוף" ל"קיומי" בעקבות הנזקים הכבדים שספגו מערכי הטילים שלה בתקיפות האחרונות. העובדה שסין אפשרה לספינות אלו לצאת לדרכן למרות העימות הצבאי הפעיל, העלתה את רמת המתיחות בין וושינגטון לבייג'ינג.

בזמן שעל הקרקע משתוללות שריפות, במישור ההצהרתי מתנהל קרב על השליטה במצרי הורמוז. איראן הודיעה על סגירת המצרים ואיימה "להצית" כל כלי שיט שינסה לעבור, מהלך שגרם לעצירה כמעט מוחלטת של תנועת המכליות המסחריות באזור.

עם זאת, ב-CENTCOM מבהירים כי המצרים נותרים פתוחים וכי איראן אינה אוכפת את ה"סגירה", אלא משתמשת ב"טקטיקת לחץ" כדי לזרוע פחד. מחירי הנפט העולמיים כבר החלו לזנק בתגובה לדיווחים על הלחימה ועל חוסר היציבות בשער הכניסה המרכזי של המפרץ הפרסי.

נכון לעכשיו, בנדר עבאס נותרה זירת קרב בוערת. השילוב בין פגיעה בנכסים אסטרטגיים כמו ה-Makran, שיתוק נתיבי הסחר וסיכול משלוחי דלק הטילים, מעמידים את המשטר האיראני בפני אחת השעות הקשות בתולדותיו.