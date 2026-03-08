מורדים כורדים ( צילום: מסך )

בלב ההרים של צפון עיראק, בשטח האוטונומי הכורדי, מתרחש בימים אלו מהלך שעשוי לשנות את פני המזרח התיכון כולו. בעוד העולם נושא עיניו לחילופי המהלומות בין ישראל-ארה"ב לאיראן, קבוצות אופוזיציה כורדיות-איראניות, המאורגנות היטב וחמושות בניסיון קרבי עשיר, מתכוננות לרגע הפקודה: חציית הגבול ותחילתו של מבצע קרקעי בתוך שטח איראן.

השמועות על מהפכה קרובה כבר אינן לחישות בחדרים סגורים, אלא תוכנית מבצעית קורמת עור וגידים הנתמכת, על פי הדיווחים, על ידי הדרגים הגבוהים ביותר בוושינגטון. מדובר בקבוצות של כורדים איראנים גולים, שמצאו מקלט מזה עשורים בטריטוריה הכורדית שבצפון עיראק (סביב הערים ארביל וסולימאניה). בין הארגונים הבולטים ניתן למצוא את המפלגה הדמוקרטית של כורדיסטן האיראנית (PDKI), את מפלגת החופש של כורדיסטן (PAK) וארגון קומלה. עבורם, המאבק אינו חדש; לכורדים, המהווים כ-5% עד 10% מאוכלוסיית איראן, יש היסטוריה ארוכה ועקובה מדם של התקוממויות נגד הדיכוי של משטר השאה ושל הרפובליקה האסלאמית שקמה אחריו.

לוחם כורדי מתאמן ( צילום: מסך )

למרות שהם נחשבים לכוח האופוזיציה המאורגן ביותר, הכורדים חמושים כרגע בעיקר בנשק קל, המצוי בשפע באזור. אולם, התמונה הגדולה דרמטית בהרבה: ישראל וארצות הברית מבצעות, לפי הדיווחים, תקיפות אוויריות מסיביות במערב איראן כדי "לפרוץ דרך" וליצור "נקודות גישה" עבור הלוחמים הכורדים. התוכנית האמריקנית, כפי שמתארים גורמי ביטחון לשעבר, אינה צעדה ישירה לטהראן, אלא שימוש בלוחמי ה"פשמרגה" המנוסים ככוח קרקעי שיסיח את דעת הצבא האיראני וישחק את כוחותיו תחת חיפוי אווירי כבד. חלק מלוחמים אלו לחמו לצד האמריקנים נגד דאעש.

הנשיא טראמפ עצמו כינה את האפשרות שהכורדים יחצו את הגבול כ"נפלאה", ודיווחים מצביעים על שיחות טלפון שקיים עם מנהיגים כורדים בעיראק כדי להבטיח את תמיכתם בלוגיסטיקה ובפתיחת הגבולות.

תקיפות של צה"ל על מרכז כוחות הבסיג' בעיר כורדית שבמערב איראן. - צילום: רשתות ערביות תקיפות של צה"ל על מרכז כוחות הבסיג' בעיר כורדית שבמערב איראן. | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:05 תקיפות של צה"ל על מרכז כוחות הבסיג' בעיר כורדית שבמערב איראן. ( צילום: רשתות ערביות )

כניסתם של אלפי לוחמים כורדים למערכה היא בבחינת "פתיחת קן צרעות" עבור המשטר בטהראן. בניגוד למתקפות טילים מרחוק, מדובר באיום פנימי ודינמי על קרקע שהמשטר חושש לאבד את השליטה בה. אם המהלך יצליח, הוא עשוי לעודד קבוצות אתניות אחרות באיראן, כמו הבלוצ'ים בדרום-מזרח, להצטרף למאבק ולהוביל להתפרקות המשטר מבפנים.

אולם, הדרמה אינה חפה מסיכונים. המנהיגות הכורדית בעיראק חוששת מתגובה איראנית הרסנית, וכבר עתה סופגת ארביל מטחי כטב"מים וטילים הפוגעים בתשתיות ובאזרחים. מעבר לכך, קיימת מתיחות בין הקבוצות הכורדיות לאופוזיציה האיראנית המלוכנית (תומכי בנו של השאה), המאשימה את הכורדים בשאיפות בדלניות שעלולות לפרק את איראן.

הכורדים, שנתפסו לעיתים קרובות ככלי שרת בידי מעצמות, עומדים כעת בעמדת זינוק היסטורית. האם הם יהיו אלו שינעצו את המסמר האחרון בארון הקבורה של שלטון האייתוללות?