משרד העלייה והקליטה מעדכן לפני זמן קצר (ראשון), כי לפנות בוקר נחת בישראל העולה הראשון מאז פרוץ המלחמה

הנרי גורפינקל, בן 26 מארצות הברית, נחת הלילה בישראל והפך לעולה החדש הראשון מארה״ב שמגיע לארץ מאז פרוץ מבצע שאגת הארי.

גורפינקל הגיע בטיסת אל על דרך לונדון, שנחתה בנתב״ג בשעה 04:45 לפנות בוקר. למרות הנחיתה המוקדמת והשינוי הגדול בחייו, כבר היום החל גורפינקל את לימודי העברית שלו באולפן עציון ברעננה, כחלק מתהליך הקליטה וההשתלבות בארץ.

לגורפינקל תואר במדע המדינה, והוא מתכוון להמשיך ולעסוק בתחום גם בישראל, מתוך רצון לתרום למדינת ישראל ולחברה הישראלית. לדבריו, ההחלטה לעלות דווקא בתקופה מורכבת זו נבעה מתחושת שליחות וחיבור עמוק לישראל. לגורפינקל משפחה וחברים בארץ והוא הביע התרגשות רבה עם הגעתו.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, בירך על הגעתו ואמר: "אני מברך את הנרי על עלייתו בזמן מלחמה, ולאחר מאמץ גדול ונחוש להגיע לישראל. הדבר מסמל ציונות, אומץ ואהבה גדולה לישראל. הכרעת אויבינו ואומץ הלוחמים יעודדו יהודים רבים ברחבי העולם לעשות עלייה, ואנחנו נפעל לשם כך״.