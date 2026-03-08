נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד בעת הביקור ( צילום: עמוד האינסטגרם של WAM )

נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, הצהיר בסוף השבוע כי ארצו "איננה טרף קל" לנוכח מתקפות הטילים והמל"טים שמובילה איראן זה יותר משבוע. את הדברים אמר במהלך ביקור בבית החולים "שייח' שחבּות" באבו דאבי, שם נפגש עם אזרחים ופועלים זרים שנפצעו בגל התקיפות. "לאמירויות עור עבה ובשר מר - איננו טרף קל," אמר בן זאיד, והדגיש כי ארצו "תמלא את חובתה כלפי אזרחיה וכלפי כל מי שמתגורר על אדמתה". משרד ההגנה באבו דאבי הודיע כי במהלך השבת בלבד יירטו מערכות ההגנה האווירית 15 מתוך 16 טילים בליסטיים ו־119 מתוך 121 מל"טים ששוגרו משטח איראן. על פי נתוני הסוכנות הרשמית WAM, מאז תחילת ההתקפות ב־28 בפברואר, אותרו 221 טילים בליסטיים - 205 מהם יורטו בהצלחה, 14 נפלו בים, ושניים פגעו בשטח המדינה. כמו כן, מתוך 1,305 מל"טים איראניים שהתגלה שיגורם, 1,229 יורטו בעודם באוויר. עד כה נהרגו שלושה בני אדם - אזרחים זרים ממדינות פקיסטן, נפאל ובנגלדש - ו־112 נפצעו.

נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד בעת הביקור ( צילום: עמוד האינסטגרם של WAM )

הגל ההתקפי האיראני מגיע על רקע הפעולות הצבאיות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד תשתיות צבאיות וגרעיניות של איראן. בשבוע האחרון התרחבו הטווחים, וטהרן תקפה בנוסף לאיחוד האמירויות גם את ערב הסעודית, קטאר, בחריין, כווית ועומאן. בעקבות זאת משכה אבו דאבי את שגרירה מטהרן, סגרה את שגרירותה והאשימה את איראן ב"הפרה בוטה של ריבונותה ושל המשפט הבין־לאומי".

איראן מאיימת בעברית: המסר שמדאיג את ישראל יוסי נכטיגל | 07:29

גורם בכיר באיחוד האמירויות צוטט בסוכנות רויטרס באומרו כי "כל הסלמה מדאיגה; אנו מעוניינים לבלום את המלחמה, לא להרחיבה". מנגד, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודיע כי ארצו החליטה להפסיק את המתקפות נגד מדינות האזור, ואף הביע התנצלות, אולם בפועל המשיכו טילים ומל"טים איראניים להמריא לעבר יעדים במפרץ גם במהלך סוף השבוע.