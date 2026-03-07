תעלומת מינזאדהיי: יעד הגרעין שצה"ל סימן - לא נפגע

הסרטון שפרסם צה"ל על הישג הפגיעה - צילום: דובר צה"ל הסרטון שפרסם צה"ל על הישג הפגיעה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:20 הסרטון שפרסם צה"ל על הישג הפגיעה ( צילום: דובר צה"ל )

ביום שלישי, היממה הרביעית למלחמה עם איראן, שמי טהרן הוארו בלהבות שלפי ירושלים סימנו את קריסת "פרויקט הדגל" של התוכנית הגרעינית האיראנית. מתחם מינזאדהיי הסודי, שהוסתר בלב אזור פנאי תמים לכאורה, הפך למטרה מרכזית עבור חיל האוויר הישראלי. אך בעוד בישראל חגגו פגיעה אנושה ביכולת של האייתוללות לזווג אורניום לראשי קרב, דו"ח בינלאומי חדש של מומחה הגרעין דייוויד אולברייט מטיל פצצה משלו: צילומי לוויין חושפים כי דווקא היעד שהוצג כ"ליבת הפעילות" בסרטוני צה"ל – נותר עומד על תלו.

על פי הניתוח של מכון ISIS, המתחם המבוצר כלל מבנים עיליים וסדרה של מתקנים החצובים עמוק בצלע ההר. צילומי לוויין של חברת Airbus אכן מאשרים הרס כבד למבנים העיליים ומכתש מסתורי על צלע ההר – שייתכן ומעיד על שימוש בחימוש "חודר בונקרים". עם זאת, החוקרים מצביעים על נתון תמוה: המבנה הספציפי שצה"ל סימן כמרכז פיתוח "רכיב המפתח" הגרעיני נראה שלם לחלוטין. "איננו יכולים להתעלם מסימני השאלה", כותבים המומחים, ותוהים מדוע המטרה שהוצגה כחשובה ביותר לא הושמדה בפועל.

חשיבות האתר מתחדדת מדבריו של שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, שחשף כי במקום תוכנן השלב הקריטי ביותר בדרך לפצצה: התאמת האורניום המועשר למערכת הנשיאה של הטילים הבליסטיים. המודיעין הישראלי זיהה כי לאחר המלחמה האחרונה, איראן ריכזה את מאמציה במינזאדהיי בניסיון להפוך את האתר ל"חסין פגיעה". כידוע, מתקן זה היה בראש סדר העדיפויות של המערכה הביטחונית, שכן הוא מהווה את החוליה המקשרת בין העשרת האורניום לבין יכולת הפעלה מבצעית של נשק גרעיני. 12,000 פצצות בדרך לישראל: עקיפת הקונגרס באישור חירום דוד הכהן וב. ניסני | 19:24 התעלומה מעוררת שאלות קשות: האם מדובר בפספוס מבצעי, שבו הפצצות החטיאו את המטרה המדויקת? או שמא מדובר בלוחמה פסיכולוגית מתוחכמת, שבה ישראל מפיצה מידע חלקי כדי להטעות את האיראנים? אפשרות שלישית, שעליה מצביעים מומחים צבאיים, היא שהנזק האמיתי מסתתר עמוק בבטן ההר, הרחק מעיני הלוויינים. כאמור, צילומי הלוויין מראים מכתש חשוד על צלע ההר, שעשוי להעיד על חדירה של פצצות מתקדמות לעומק המתקן התת-קרקעי.

בעולם התורה והחרדיות, המלחמה עם איראן נתפסת כחלק ממערכה רוחנית עמוקה יותר. גדולי ישראל הדגישו בשבועות האחרונים את חשיבות התפילה והלימוד למען ביטחון המדינה, ורבים רואים בהצלחות הצבאיות – גם אם חלקיות – סימן לחסדי שמים. השאלה האם המתקן במינזאדהיי אכן נפגע באופן מכריע, או שמא נותרו שם יכולות פעילות, היא בעלת משמעות אסטרטגית עצומה לעתיד ביטחונה של ישראל.

למרות הערפל המודיעיני, דבר אחד בטוח: ישראל הוכיחה תעוזה מבצעית חסרת תקדים בלב טהרן, אך השאלה האם הושג "נוק-אאוט" לתוכנית הגרעין נותרת פתוחה ומדאיגה מתמיד. כפי שציין הרמטכ"ל זמיר בשבת, "חיזבאללה והמשטר האיראני חד הם - אנחנו נשלים את הקרסתו של הציר האיראני". עם זאת, הדרך עדיין ארוכה, והמערכה הביטחונית ממשיכה לעקוב אחר התפתחויות בשטח בדריכות מרבית.

בינתיים, ארצות הברית ממשיכה לחזק את ישראל בחימוש מתקדם. כפי שדווח השבוע, ממשל טראמפ אישר עסקת בזק לאספקת 12,000 פצצות קטלניות במשקל חצי טון כל אחת, במהלך שמעיד על עומק מצב החירום והמחויבות האמריקאית לביטחון ישראל. השאלה היא האם הנשק הזה יידרש למבצע נוסף במינזאדהיי, או שמא הפגיעה הראשונה השיגה את מטרתה בעומק ההר.