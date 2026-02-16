תמונות לוויין חדשות חושפות האצה משמעותית בפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני של סין | בשנים האחרונות נראים מבנים מבוצרים חדשים במדינה, כולל בונקרים וסוללות עפר, לצד מתחם עמוס בצנרת שמומחים מעריכים כי הוא משמש לטיפול בחומרים מסוכנים במיוחד (בעולם)
שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, התחמק באלגנטיות כשנשאל בריאיון לגבי האפשרות שטורקיה תחזיק בנשק גרעיני | השר הצהיר כי טורקיה עשויה להצטרף למרוץ חימוש אם כל מדינה באזור תצטייד בנשק גרעיני | עם זאת הדגיש כי טורקיה מחויבת לאמנה למניעת הפצת נשק כזה (בעולם)
אמנת הפיקוח הגרעיני האחרונה בין ארה"ב לרוסיה פקעה השבוע • טראמפ דורש שסין תצטרף להסכם חדש, אך בינתיים המעצמות חופשיות לחמש טילים בליסטיים ללא פיקוח | מומחי ביטחון ישראלים מזהירים: "קו פרשת מים" (בעולם)
ההישג האדיר בהשמדת מתקני הגרעין התת-קרקעיים בפורדו בעומק של 200 רגל היה רק ההתחלה: חיל האוויר האמריקני חושף את "נקודת התורפה" שהתגלתה בתקיפה באיראן ואת המטוס שישנה את כללי המשחק ● "הדיוק לא מספיק - הכל תלוי ביכולת הדיגיטלית" (בעולם)
ארה"ב מאיצה את פיתוח ה-W93: ראש הקרב הגרעיני החדש הראשון מאז המלחמה הקרה. הפרויקט, שעלותו נאמדת ב-15.5 מיליארד דולר, נועד להחלפת מערכי הגרעין בצוללות הצי האמריקאי והבריטי כמענה לאיומים מתפתחים מצד סין ורוסיה (בעולם)
השבוע צפויים להיפגש הנשיא טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן בבית הלבן, ובמערכת הביטחון חוששים כי ישראל תאבד את העליונות האווירית | בסעודיה נחושים להשיג נשק מתקדם, ובישראל נערכים לאפשרות שגם סעודיה תצטרף למועדון היוקרתי וביום מן הימים תשתמש בו נגד ישראל | הסיכויים והסיכונים במהלך הדרמטי, והיכולות הישראליות שעלולות להיחשף (חדשות)
מנהיג צפון קוריאה אמר כי אינו מתנגד לדיאלוג עם וושינגטון, אך הבהיר שלא יוותר לעולם על הנשק הגרעיני | שיבח את טראמפ ואמר שיש לו "זיכרונות טובים" מהפגישות עמו | נשיא דרום קוריאה: "הסנקציות נכשלו, יש לבחון הסכמים הדרגתיים" (בעולם)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)
אחת הסיבות המרכזיות שהביאו את ישראל לתקוף באיראן, היא ההתקדמות המטרידה של טהרן - שהקפיצה דרמטית את האפשרות לייצר נשק גרעיני תוך זמן פעולה קצוב | בנוסף, קבוצת מדענים איראנים עבדו בנתיב חשאי, על פיתוח הגרעין, בצורה שהטרידה מאוד בכירים בישראל (מדיני)
פצצות גרעיניות הן מכלי הנשק ההרסניים ביותר שהאנושות פיתחה, עם השפעות מיידיות של גל הדף, קרינה תרמית ומייננת, לצד נזקים סביבתיים ובריאותיים מתמשכים | מהפצצות על הירושימה ונגסקי ועד לניסויים באיי מרשל ובקזחסטן – ההיסטוריה מספקת עדויות מצמררות להיקף ההרס, האבדות והסבל האנושי שגורם נשק זה |ננסה לסקור את מכלול ההשפעות של פיצוץ גרעיני, הדוגמאות ההיסטוריות הבולטות, ואת הסכנה המתמדת הטמונה בנשק גרעיני לעתיד האנושות והעולם כולו (בעולם)
ראש הממשלה נתן הערב ראיון נדיר לרשת פוקס ניוז האמריקנית בו נתן שורת גילויים והצהרות, פירט את מטרות המבצע והסיבות שנלוו אליו, ואישר את חיסולו של ראש אגף המודיעין של משמרות המהפכה מוחמד קאזמי וסגנו חסן מוחקק, בתקיפה בטהרן (מדיני)
מייק האקבי, שגריר ארה"ב בישראל, השתתף בכנס למדיניות בינלאומית, והתייחס לנושא החטופים והשיחות עם איראן | "החזרת החטופים היא היעד הראשון שלנו", אמר | על איראן: "הנשיא היה מאוד ברור-לעולם לא תהיה אפשרות לנשק גרעיני" (מדיני)
בין שלל הנושאים שעלו בהצהרת הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו - עלה גם נושא איראן, שם מזדרזים להתאים את עצמם לבעל הבית החדש בוושינגטון | בתגובה לדבריו של טראמפ שאמר כי "לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני" אמר שר החוץ האיראני עראקצ'י כי "אם מה שמפריע לטראמפ זה המרוץ לגרעין אז אפשר לפתור את זה" (בעולם)