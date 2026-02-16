כיכר השבת

עוד כתבות על נשק גרעיני:

משבר המו"מ הבוער

|

עידן אנרגטי חדש

||
1

חרדה אטומית

||
2

מתיחות אזורית

||
1

העולם צועד אל הלא נודע

|

איראן על הכוונת

||
1

מאזן אימה מתחדש

|

תוכנית החימוש החשאית

|

עליונות אווירית בכל מחיר

||
1

מפת הסיכונים והסיכויים 

||
2

חזית המזרח הרחוק

||
1

על רקע המלחמה באוקראינה

|

ייפגשו שוב?

|

פרופיל מיוחד

|

"408 קילוגרם של חומר"

||
1

כיצד נראים המקומות שנפגעו בעבר

||
4

התראיין ממקום חסוי

||
8

"ברית רוחנית - עם ישראל"

|

הם מפחדים

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר