כיכר השבת
תוכנית החימוש החשאית

חשיפה: המתקן 'הגלילי' המדאיג שטהרן טמנה באתר הגרעין 'אמאד' שהופצץ

מכון ISIS פרסם תמונות לוויין החושפות כלי הכלה גלילי באורך 36 מטרים באתר טאלגאן 2 באיראן; המיקום הוא חלק מ'תוכנית אמאד' לשעבר; מאמצי המיגון וההסתרה מעידים על חשיבות המתקן למשטר הקיצוני (העולם הערבי)

הדמיית המתקפה האמריקנית הלילה על מתקני הגרעין באיראן (צילום: באדיבות ערוץ 24)

ב-18 בנובמבר 2025, פרסם מכון ISISl דו"ח דרמטי ובו תמונות לוויין עדכניות, החושפות בנייה מתמשכת וחשודה באתר טאלגאן 2 (Taleghan 2) ב.

האתר נודע בעבר כחלק מתוכנית אמאד (AMAD) לפיתוח נשק גרעיני, והוא הופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי רק לפני כשנה

במוקד הדיווח עומד גוף גלילי וארוך, הנראה ככל הנראה כלי הכלה לחומרי נפץ, הממוקם בתוך מבנה מרכזי שנבנה מחדש. הממדים מעוררי הדאגה: האורך המוערך של הגוף הגלילי הוא 36 מטרים, וקוטרו 12 מטרים.

אימות ברשת הפתוחה והקשר לגרעין

מתקנים מסוג זה קריטיים לעיבוד וניסוי של חומרי נפץ מרסקים, והם יכולים לשמש הן לייצור נשק קונבנציונלי והן לפיתוח נשק גרעיני.

ההיסטוריה המפוקפקת: על פי דיווחי Axios והערכות המכון, המתקן שהיה קיים בטאלגאן 2 לפני התקיפה הישראלית הכיל ציוד לייצור חומר הנפץ הפלסטי PETN, ששימש בתוכנית אמאד במחוללי גלי הלם רב-נקודתיים – אלמנט חיוני להפעלת מטען הנפץ הראשי בנשק גרעיני. האתר נמצא במרחק של פחות מ-200 מטרים בלבד מטאלגאן 1, אתר נוסף ששימש לאחסון חומרי נפץ גרעיניים בעבר.

החשד: למרות ההיסטוריה המפוקפקת, המכון מציין כי "אין עדיין ראיות חד-משמעיות שהמתקן החדש מיועד למטרות גרעיניות".

האתר המרכזי לייצור חומרי נפץ באיראן שהותקף על-ידי צה״ל (צילום: דובר צה"ל)

ההסתרה והמיגון מעידים על חשיבות עליונה

תמונות הלוויין מראות כי איראן משקיעה מאמצים ניכרים להסתיר ולמגן את הפעילות:

הטמנה תת-קרקעית: המבנה נמצא בשלבי בנייה מתקדמים וממוקם במדרון. נראות ערמות עפר גדולות מעל המבנה – סימן אפשרי לכוונה להטמין אותו מתחת לפני הקרקע, כדי להקשות על תקיפות אוויריות.חיזוק ומיגון: המבנה מחוזק בבטון נוסף ומתוכנן לעמידות גבוהה. הוא מחובר לשני פורטלים קשתיים מחוזקים, שעשויים לשמש גם כמלכודות פיצוץ.הסוואה: תמונות קודמות הראו כיסוי מלבני שחור גדול שהוסר רק לאחרונה, מה שמעיד על ניסיונות אקטיביים להסתיר את הבנייה המתמשכת.

מאמצי המיגון וההסתרה מעידים על חשיבות טכנית גבוהה של המתקן החדש בעיני המשטר האיראני. הדו"ח, שפורסם על ידי המכון, מעלה שאלות קשות לגבי מטרותיה האמיתיות של איראן באתר המפוקפק.

המידע שפורסם על ידי מכון ISIS התבסס בין השאר על אימות שבוצע באמצעות קבוצות מקצועיות פתוחות ב-LinkedIn, כגון "Explosives / Blasting (Energetic Materials) OSH" ו-"Fireworks and Pyrotechnics OSH" – מה שמחזק את אמינות הדיווח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר