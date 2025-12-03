הדמיית המתקפה האמריקנית הלילה על מתקני הגרעין באיראן ( צילום: באדיבות ערוץ 24 )

ב-18 בנובמבר 2025, פרסם מכון ISISl דו"ח דרמטי ובו תמונות לוויין עדכניות, החושפות בנייה מתמשכת וחשודה באתר טאלגאן 2 (Taleghan 2) באיראן.

האתר נודע בעבר כחלק מתוכנית אמאד (AMAD) לפיתוח נשק גרעיני, והוא הופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי רק לפני כשנה במוקד הדיווח עומד גוף גלילי וארוך, הנראה ככל הנראה כלי הכלה לחומרי נפץ, הממוקם בתוך מבנה מרכזי שנבנה מחדש. הממדים מעוררי הדאגה: האורך המוערך של הגוף הגלילי הוא 36 מטרים, וקוטרו 12 מטרים. מתקנים מסוג זה קריטיים לעיבוד וניסוי של חומרי נפץ מרסקים, והם יכולים לשמש הן לייצור נשק קונבנציונלי והן לפיתוח נשק גרעיני. ההיסטוריה המפוקפקת: על פי דיווחי Axios והערכות המכון, המתקן שהיה קיים בטאלגאן 2 לפני התקיפה הישראלית הכיל ציוד לייצור חומר הנפץ הפלסטי PETN, ששימש בתוכנית אמאד במחוללי גלי הלם רב-נקודתיים – אלמנט חיוני להפעלת מטען הנפץ הראשי בנשק גרעיני. האתר נמצא במרחק של פחות מ-200 מטרים בלבד מטאלגאן 1, אתר נוסף ששימש לאחסון חומרי נפץ גרעיניים בעבר. החשד: למרות ההיסטוריה המפוקפקת, המכון מציין כי "אין עדיין ראיות חד-משמעיות שהמתקן החדש מיועד למטרות גרעיניות".

האתר המרכזי לייצור חומרי נפץ באיראן שהותקף על-ידי צה״ל ( צילום: דובר צה"ל )

ההסתרה והמיגון מעידים על חשיבות עליונה

תמונות הלוויין מראות כי איראן משקיעה מאמצים ניכרים להסתיר ולמגן את הפעילות:

הטמנה תת-קרקעית: המבנה נמצא בשלבי בנייה מתקדמים וממוקם במדרון. נראות ערמות עפר גדולות מעל המבנה – סימן אפשרי לכוונה להטמין אותו מתחת לפני הקרקע, כדי להקשות על תקיפות אוויריות.חיזוק ומיגון: המבנה מחוזק בבטון נוסף ומתוכנן לעמידות גבוהה. הוא מחובר לשני פורטלים קשתיים מחוזקים, שעשויים לשמש גם כמלכודות פיצוץ.הסוואה: תמונות קודמות הראו כיסוי מלבני שחור גדול שהוסר רק לאחרונה, מה שמעיד על ניסיונות אקטיביים להסתיר את הבנייה המתמשכת.

מאמצי המיגון וההסתרה מעידים על חשיבות טכנית גבוהה של המתקן החדש בעיני המשטר האיראני. הדו"ח, שפורסם על ידי המכון, מעלה שאלות קשות לגבי מטרותיה האמיתיות של איראן באתר המפוקפק.

המידע שפורסם על ידי מכון ISIS התבסס בין השאר על אימות שבוצע באמצעות קבוצות מקצועיות פתוחות ב-LinkedIn, כגון "Explosives / Blasting (Energetic Materials) OSH" ו-"Fireworks and Pyrotechnics OSH" – מה שמחזק את אמינות הדיווח.