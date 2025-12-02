בתחילת השנה ייכנס לתפקיד ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שמציע מהפכה חברתית הכוללת הקפאת שכר דירה, פיקוח על המשטרה, השקעה בשכונות מוחלשות והעלאת מסים משמעותית על עשירים. המהלך מעורר חשש בקרב רבים מהתושבים האמידים בעיר, שחלקם שוקלים ברצינות לעזוב, וחלקם כבר עוזבים.

המשמעות של עזיבה המונית בקרב המעמד העליון תהיה מרחיקת לכת. בשנים האחרונות נפתחו בעיר מועדונים פרטיים יוקרתיים שחברות בהם עולה בין אלפי לעשרות אלפי דולרים, והם ממשיכים לפרוח ביתר שאת. מלון פאינה החדש במנהטן למשל מושך קהל אמיד במיוחד, שמוכן לשלם מאות דולרים על משקאות ומנות קטנות.

חברות כמו גוגל ו־JP Morgan משקיעות מיליארדים במגדלים חדשים. מגדלי יוקרה ומוקדי תרבות עוברים שיפוצים נרחבים, והאזור סביב נהר ההדסון ממשיך להתפתח במהירות. אלו ועוד מדגישים עד כמה הכלכלה של ניו יורק נשענת דווקא על התושבים האמידים יותר.

בריחת המעמד העליון אינה חדשה לעיר. בעשור האחרון עזבו עשירי ניו יורק בהיקפים גדולים, בעיקר לפלורידה שאינה מטילה מסי מדינה. עם זאת, רבים חזרו לעיר בגלל חיי התרבות העשירים שלה.

מאז שממדאני נבחר, מתגברת מחדש מגמת העזיבה של עשירים בעקבות איומי המס, ושל עשירים יהודים במיוחד בעקבות עלייה בתחושת חוסר הביטחון בקהילה היהודית בעיר, על רקע אירועי אנטישמיות.

מדינות וערים שונות בארצות הברית מנצלות את המצב כדי למשוך את העשירים, ובהן טקסס, פלורידה ויונקרס. גם אזורי יוקרה כמו גריניץ’ בקונטיקט מפרסמים עצמם כמפלט בטוח ומסביר פנים.

המגמה אמנם נראית ברורה, ועשויה להשפיע משמעותית על כלכלת העיר, אך משפטנים ויזמי נדל"ן בעיר טוענים כי ניו יורק תשרוד גם את הסערה הנוכחית, כפי שעשתה בעבר מול פיגועי ה־11 בספטמבר, המשבר הפיננסי והקורונה. לדבריהם, כוח המשיכה של העיר גובר על כל קושי זמני, והיא תמיד מצליחה להשתקם.