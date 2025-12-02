דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט יצאה במתקפה נגד ה'ניו יורק טיימס', בעקבות כתבה שפקפקה בכושרו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתפקיד, ברקע דיווחים שונים על מצבו הרפואי.

"כל הזמן אנחנו צריכים להגן שוב ושוב מפני החדשות המפוברקות האלה ומפני המתקפות הללו", אמרה לוויט במהלך מסיבת עיתונאים שקיימה בבית הלבן.

"אני רוצה לציין כתבת פייק אחת מהסוף-שבוע בעיתון ניו יורק טיימס, שבחנה בערך שליש מהלו״ז היומי של הנשיא, וטענה שהוא עובד פחות מבעבר או שאולי אינו כשיר לתפקיד. זה שקר מוחלט", הצהירה הדוברת.

לוויט לא עצרה שם, ושלפה דף שהציג קטע מכתבה אחרת שנעשתה בעבר על ידי אותו כתב, בקשר למצבו הבריאותי של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. "מצער מאוד שהכתבה הזו נכתבה על-ידי אותו כלי תקשורת ואותו כתב שכתב בעבר ש״ביידן במאה אחוז בסדר״, אחרי שמעד בזמן העלייה למטוס אייר פורס 1", תקפה.

"הנה עוד דוגמה: ״ביידן הוכרז כבריא ונמרץ״ אחרי הבדיקה הרפואית הנשיאותית הראשונה שלו. מעניין, אני לא רואה כותרות כאלה לעיתים קרובות לגבי הנשיא הזה", ציינה הדוברת בסרקזם, והבהירה כי מצבו של הנשיא בסדר גמור.