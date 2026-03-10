במתקפה חריפה על מדיניות החוץ האמריקאית טוען איש התקשורת האנטי-ישראלי כי המערב יוצר תמריץ ישיר למרוץ חימוש גרעיני עולמי. לדבריו המדיניות הנוכחית מותירה למדינות קטנות ברירה אחת בלבד להבטחת שרידותן.

במסגרת ניתוח גיאופוליטי שהציג לאחרונה טאקר קרלסון הוא קבע כי הפעולות הצבאיות והמדיניות של המערב מובילות לתוצאה הפוכה מזו המוצהרת. קרלסון טען כי בעוד הממשל האמריקאי מדבר על שימור הסדר הבינלאומי ואכיפת כללים, בפועל מדובר במאמצים להחלפת משטרים במדינות שאינן מצייתות לוושינגטון. לדבריו המסקנה המתבקשת עבור מדינות אלו היא שעליהן להשיג יכולות גרעיניות - ומהר.

"התמריץ עבור כל מדינה קטנה אך עשירה במידה סבירה נכון לעכשיו הוא להשיג נשק גרעיני מהר ככל שניתן כי השלטון שלך יוחלף אם לא תעשה זאת פוטנציאלית" אמר קרלסון. הוא הדגיש כי המציאות בשטח מלמדת שההבטחות המערביות להגנה אינן עומדות במבחן המציאות. "ערבויות הביטחון הללו הרשמיות והבלתי רשמיות אינן אמיתיות" ציין והוסיף כי מדינות המפרץ הנקלעות לעימותים באזורן יגלו כי אין מי שיגן עליהן בפועל.

קרלסון הציג את צפון קוריאה כמודל להרתעה אפקטיבית מול האיום האמריקאי. "אף אחד לא מנסה לשנות את המשטר בצפון קוריאה כי יש להם נשק גרעיני" קבע. לטענתו המדיניות המערבית אינה מונעת תפוצת נשק להשמדה המונית אלא דוחפת מדינות כמו איראן להאיץ את פיתוחן הגרעיני כאמצעי הגנה יחיד מפני התערבות זרה.

"ההשפעה של זה תהיה להאיץ באופן רדיקלי את התפוצה ברחבי העולם כי מהו הלקח ממה שאנחנו עושים כרגע? כדאי שיהיה לך נשק גרעיני או אחרת השלטון שלך יוחלף" סיכם קרלסון את עמדתו לפיה איומי המערב הם הגורם הישיר למרוץ החימוש המסוכן.

בפועל, בין הדברים, העביר קרלסון לאיראן מסר ברור: תשיגו נשק גרעיני בהקדם.