משמרות המהפכה של איראן הגיבו הלילה (בין שני לשלישי) על הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והבהירו כי הם יהיו אלו שיקבעו מתי תיגמר המלחמה.

"אנחנו אלו שנחליט מתי המלחמה תסתיים", הצהירו במשמרות המהפכה והוסיפו כי איראן לא תאפשר ייצוא של ליטר נפט מהאזור אם התקיפות של ארה"ב וישראל יימשכו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא נשאר חייב ושיגר איום חריף משלו: "אם איראן תעשה משהו שיעצור את זרימת הנפט בתוך מצר הורמוז, היא תיפגע על ידי ארה"ב חזק פי עשרים ממה שנפגעה עד כה".

"בנוסף", איים הנשיא: "נפגע במטרות שקל מאוד להשמיד, דבר שיהפוך את זה לכמעט בלתי אפשרי עבור איראן להיבנות מחדש כאומה - אי פעם".

טראמפ המשיך באיום החריף לעבר טהרן: "מוות, אש וזעם ירדו עליהם - אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה! זו מתנה מארה"ב לסין ולכל אותן מדינות שמשתמשות רבות במצר הורמוז. אני מקווה שזו מחווה שתוערך מאוד".