כיכר השבת
"מוות, אש וזעם ירדו עליהם"

איראן: "אנחנו נחליט מתי המלחמה תסתיים" | זה האיום שהחזיר להם הנשיא טראמפ

משמרות המהפכה שיגרו מסר לנשיא טראמפ: "אנחנו נחליט מתי המלחמה תסתיים" והמשיכו לאיים בעצירת הספקת הדלק | הנשיא טראמפ השיב באיום משלו: "מוות, אש וזעם ירדו עליהם" (חדשות)

המנהיג העליון הנבחר מוג'תבא חמינאי

משמרות המהפכה של הגיבו הלילה (בין שני לשלישי) על הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, , והבהירו כי הם יהיו אלו שיקבעו מתי תיגמר המלחמה.

"אנחנו אלו שנחליט מתי המלחמה תסתיים", הצהירו במשמרות המהפכה והוסיפו כי איראן לא תאפשר ייצוא של ליטר נפט מהאזור אם התקיפות של ארה"ב וישראל יימשכו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא נשאר חייב ושיגר איום חריף משלו: "אם איראן תעשה משהו שיעצור את זרימת הנפט בתוך מצר הורמוז, היא תיפגע על ידי ארה"ב חזק פי עשרים ממה שנפגעה עד כה".

"בנוסף", איים הנשיא: "נפגע במטרות שקל מאוד להשמיד, דבר שיהפוך את זה לכמעט בלתי אפשרי עבור איראן להיבנות מחדש כאומה - אי פעם".

טראמפ המשיך באיום החריף לעבר טהרן: "מוות, אש וזעם ירדו עליהם - אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה! זו מתנה מארה"ב לסין ולכל אותן מדינות שמשתמשות רבות במצר הורמוז. אני מקווה שזו מחווה שתוערך מאוד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר