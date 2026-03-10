השר לביטחון פנים, טוני ברק, מעניק לשחקניות מקלט ( צילום: משרד הפנים האוסטרלי )

במסיבת עיתונאים מרגשת שהתקיימה בבריזביין, הודיע ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזה, כי ארצו העניקה מקלט מדיני לחמש שחקניות מנבחרת הנשים של איראן. השר לביטחון פנים, טוני ברק, תיאר את רגעי השמחה וההקלה כאשר השחקניות חגגו את חירותן החדשה בקריאות "אוסיי, אוסיי, אוסיי" ספונטניות בשעה 1:30 לפנות בוקר, מיד לאחר חתימת מסמכי הוויזה ההומניטרית.

הדרמה הנוכחית אינה אירוע מבודד, אלא שיאה של היסטוריה ארוכה של מחאות שחקניות הכדורגל האיראניות נגד הדיכוי. כבר בטורניר אסיה 2022, שחקניות מהנבחרת סירבו לשיר את ההמנון כאות מחאה על חובת החיג'אב והגבלות על חופש הנשים. ב-2021, שחקניות רבות הביעו תמיכה פומבית ברשתות החברתיות במחאות הנשים במדינה, וחלקן אף כיסו את פניהן בחיג'אב כדי להביע חוסר הסכמה עם הממסד בזמן נגינת ההמנון. הקפטנית, זהרה גאנברי, חוותה את נחת זרועו של המשטר בעבר כאשר הושעתה ב-2024 לאחר שהחיג'אב שלה החליק בזמן חגיגת שער. היא נאלצה להתנצל בפומבי כדי לחזור לשחק, אך נראה כי בטורניר הנוכחי באוסטרליה, הכוס עלתה על גדותיה. הסאגה הנוכחית החלה במהלך גביע אסיה לנשים 2026, כשהנבחרת הגיעה לאוסטרליה בדיוק עם פרוץ המלחמה באיראן בסוף פברואר. במשחקן הראשון מול דרום קוריאה, השחקניות דממו בזמן נגינת ההמנון – אקט שנתפס כהתרסה חמורה נגד המשטר. התגובה בטהרן הייתה מהירה ואכזרית: כלי תקשורת המזוהים עם המשטר מיהרו להגדיר את השחקניות כ"בוגדות בזמן מלחמה", תיוג שבאיראן עלול לגרור גזר דין מוות.

הנבחרת האיראנית דוממת בזמן ההמנון ( צילום: מסך )

בעוד השחקניות נתונות תחת פיקוח הדוק של "מלווים" מטעם המשטר במלונן בגולד קוסט, החלו להגיע אותות המצוקה. ברגעים דרמטיים שתועדו במצלמות, נראו השחקניות מסמנות אותות "SOS" בשפת הסימנים דרך חלונות האוטובוס המושחרים, בעודן מתחננות לעזרה מהמפגינים שצבאו על האוטובוס בחוץ.

הסיפור עורר סערה עולמית. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התערב בדרמטיות וקרא לאוסטרליה להעניק להן מקלט באופן מיידי, תוך שהוא מצהיר: "ארה"ב תיקח אותן אם אתם לא תעשו זאת".

בפעולה לילית מהירה, המשטרה הפדרלית של אוסטרליה (AFP) חילצה חמש שחקניות מהמלון והעבירה אותן למקום מסתור בטוח, הרחק מעיניהם של המפקחים האיראנים. השחקניות שזכו למקלט הן: זהרה גאנברי (הקפטנית), פאטמה פסנדידה, זהרה סרבאלי, עטפה רמזאניזאדה ומונה חמודי.

הנבחרת מסמנת לפי דיווחים אותות מצוקה מהאוטובוס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בעוד יתר חברות הנבחרת נראו עוזבות את המלון לכיוון שדה התעופה תחת ליווי כבד וכשחלקן בדמעות, חמשת השחקניות שחולצו כבר מתחילות לתכנן את חייהן החדשים.

הממשלה האוסטרלית הבהירה כי ההצעה למקלט נותרה פתוחה לכל חברי המשלחת. מועדון הכדורגל "בריזביין רואר" כבר הוציא הזמנה רשמית לשחקניות להצטרף לאימוניו, ובכך הבטיח כי קריירת הכדורגל שלהן לא תסתיים יחד עם עזיבת מולדתן.

"הן בטוחות כאן והן צריכות להרגיש בבית," סיכם ראש הממשלה אלבנזה, ובכך חתם פרק אחד של פחד ופתח פרק חדש של חירות עבור הכדורגלניות האמיצות.