עראקצ'י נשאל אם הוא פתוח למשא ומתן עם טראמפ - זה מה שענה 

שר החוץ האיראני פוסל משא ומתן עם ארצות הברית עבאס עראקצ'י מצהיר כי שיחות לסיום הלחימה אינן רלוונטיות עוד | לטענתו, היכולות הצבאיות של איראן לא נפגעו באופן משמעותי (חדשות) 

עבאס עראקצ'י (צילום: שאטרסטוק)

שר החוץ של , עבאס עראקצ'י, אמר היום (שלישי) בראיון כי הממשל בטהרן אינו רואה עוד אפשרות לקיים מגעים דיפלומטיים עם וושינגטון. לדבריו, "אני לא חושב ששיחות עם האמריקנים יהיו עוד על השולחן".

עראקצ'י הסביר את המהלך באובדן אמון מוחלט במתווכים האמריקנים וציין כי "יש לנו ניסיון מר מאוד בשיחות עם האמריקנים. הם הבטיחו לנו שאין להם כוונה לתקוף אותנו. אפילו אחרי שאמרו שעשינו התקדמות גדולה, הם עדיין החליטו לתקוף אותנו".

בהתייחסו למערכה הצבאית, טען שר החוץ כי הניסיונות למוטט את השלטון בטהרן כשלו באופן מוחלט. עראקצ'י אמר כי "הם חשבו שבתוך עניין של יומיים או שלושה הם יוכלו ללכת על שינוי משטר ולהשיג ניצחון מהיר ונקי, אבל הם נכשלו. לכן אני מאמין שתוכנית א' הייתה כישלון. ועכשיו הם מנסים תוכניות אחרות, אבל כולן נכשלו באותה מידה. אני לא חושב שיש להם יעד סופי ריאלי בראש. הם פשוט התחילו לתקוף אותנו באופן עיוור".

למרות הפגיעות במתקנים אסטרטגיים במדינה, השמדת הצי האיראני והשמדה חלקית של יכולות השיגור האיראניות, עראקצ'י הבהיר כי היכולות המבצעיות של איראן לא נפגעו באופן משמעותי. הוא טען כי "הם תקפו את מתקני הגרעין שלנו, אבל הם לא יכלו להשמיד את תוכנית הגרעין שלנו. הם גם תקפו את מתקני הטילים שלנו, אבל הם לא הצליחו לעצור את שיגור הטילים שלנו לעברם. אנחנו ערוכים היטב להמשיך לתקוף אותם עם הטילים שלנו כל עוד יהיה צורך וכל עוד זה יידרש."

בפנייה ליציבות האזורית ולמדינות המפרץ, טען השר כי לאיראן עומדת הזכות המוסרית והחוקית להגיב בעוצמה על התוקפנות כלפיה. לדבריו, "אם יש להם את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המתקנים שלהם, אני חושב שאנחנו שווים. למעשה, יש לנו אפילו יותר זכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עצמנו ולהגן על עמנו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים."

"דעו זאת: זו לא המלחמה שלנו. זו לא הבחירה שלנו. המלחמה הזו נכפתה עלינו. אנחנו תחת תוקפנות ואנחנו מגינים על עצמנו. הם לא יכולים להאשים אותנו בדברים שקורים בצד השני. הם צריכים להאשים את אלו שהתחילו את המלחמה הזו, והם צריכים לשאת באחריות לכל נזק בתוך איראן ובאזור, כי הכל התחיל עם ארצות הברית וישראל."

הוא צודק שלטראמפ אין שום יעד בר השגה. זה מורגש בשטח. טראמפ מנסה לרדת מהעץ כי הוא רואה שהמשטר לא נופל. למעשה טראמפ השאיר אותנו בודדים במערכה. אבל אנחנו לא מפחדים, הקב"ה יגאל אותנו.
יאיר

